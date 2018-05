Catalá: “No me consta que Torra haya cometido ningún delito de odio”

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, cree que el president de la Generalitat, Quim Torra, no ha cometido ningún delito de odio, a raíz de sus polémicos tuits en contra de los españoles. "No me consta en absoluto que el señor Torra haya cometido ningún delito que provoque que tenga que actuar la fiscalía", ha asegurado Catalá, que no ha confirmado que la fiscalía esté estudiando interponer una querella contra Torra por racismo y xenofobia.

A la salida de un acto en el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) este jueves, Catalá ha restado importancia al hecho de que el Gobierno no esté presente en la toma de posesión de Torra como nuevo presidente del Govern. El ministro ha señalado que se trata de un acto "formal" y "protocolario" y que lo "relevante" es que Torra designe a sus consejeros para que ambos gobiernos puedan "empezar a trabajar juntos".

El ministro también ha hablado sobre el procedimiento de la toma de posesión. "Cualquier gobernante que se incorpore al ejercicio de sus responsabilidades debe llevar a cabo un acatamiento de la legalidad de la Constitución", ha señalado. Más allá de las "fórmulas", ha dicho, lo importante es "el fondo de la cuestión".

Sobre la decisión de Bélgica de no extraditar a los exconsejeros Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, Catalá mantiene que los sistemas jurídicos europeos deben "coordinarse" y ha apuntado a la necesidad de "revisar el sistema normativo" para que funcione el "modelo basado en la confianza y reciprocidad" y con el objetivo de que haya "más agilidad en la colaboración de los sistemas judiciales".