“En la División Azul se mató mucho con el cuchillo y la bayoneta, cuerpo a cuerpo”

Desde la cubierta del libro un joven mira con grandes ojos que parecen haber visto demasiado. Luce un bigotito de la época y viste uniforme de la Wehrmacht, el ejército alemán. En la cabeza, el feldmütze schiffchen, "el barquito", el característico gorro de churrero. El libro, Dins el riu, entre els joncs(Ed. Males Herbes, 2018) es una "novela documental" sobre tres jóvenes catalanes enrolados en la División Azul, la unidad enviada por Franco a combatir codo con codo con los alemanes contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. El autor es el bien conocido escritor Antoni Munné Jordà (Barcelona, 1948) y el de la foto, su padre. El escritor se ha inspirado en las vivencias de este y de otro pariente, su tío, para aproximarse al mundo de los catalanes que, como ellos, lucharon como miembros de la División Española de Voluntarios, popularmente conocida como División Azul y que constituyó a todos los efectos la 250 ª división del Ejército alemán.

La novela, trufada de documentación, sigue la peripecia por separado de esos tres catalanes a los que no se nombra en ningún momento pero a los que el lector distingue porque Munné-Jordà narra su historia en primera, segunda y tercera persona respectivamente: un verdadero tour de forcé literario.

Sus razones para alistarse en la división y marchar a la guerra son distintas. El primero, deportista y esquiador, siente asfixia vital en la posguerra y tiene deseos de aventura y libertad, y sobre todo de fotre el camp; el segundo, represaliado tras la Guerra Civil por republicano y catalanista, elige Rusia como una forma de limpiar su expediente; mientras que el tercero se enrola para vengar a su padre, asesinado y lanzado al río del pueblo por jornaleros a los que había empleado en su huerto: en la radio ha escuchado a Ramon Serrano Suñer decir aquello de "Rusia es culpable" y ha sido una revelación.

El padre del escritor Antoni Munné-Jordà, en la portada de 'Dins el riu, entre els joncs'. Archivo personal de A. Munné-Jordá

“No soy especialista en literatura militar, sino sobre todo autor de ciencia-ficción”, explica Munné Jordá, uno de los grandes representantes del género en Cataluña en su vertiente más literaria y especulativa (aunque confeso cliente asiduo de Gigamesh). Sin embargo, ya trató el tema de su padre y la División Azul en Entre Sant Peters y Sant Pau, finalista del Sant Jordi en 1995.

El escritor, que no ha leído la otra novela reciente sobre la División Azul y los catalanes, Seis años de invierno, de Fernando Garí (Ediciones B, 2018), escrita desde un ángulo ideológico muy distinto, insiste en el carácter documental además de narrativo de Dins el riu, entre els joncs, y cita como referencia el teatro documento de Peter Weis (como La investigación). “En mi libro”, explica, “hay tres personajes, tres psicologías, tres historias —que acaban de maneras muy diferentes—, tratando de depurar al máximo lo que cuento y aportando mucha información documental que he ido acumulando durante mucho tiempo”.

Munné Jordà se planteó “por qué puñeta unos chicos catalanes y hasta catalanistas se metieron en eso, en apoyar a Hitler; qué pasó realmente allí, en Rusia, de verdad, más allá de los relatos oficiales, y por qué la gente que fue no lo explicaron”. El autor señala que a los que regresaron les costaba mucho hablar de sus experiencias y que ocultaron el haber matado (“todos decían que no habían matado a nadie”) cuando el hecho es que en la División Azul, básicamente una unidad de infantería, no solo se mató en cantidad sino que “gran parte de las muertes que se provocaron fueron manuales, con la bayoneta y el cuchillo, en cuerpo a cuerpo”. No es raro que la mayoría volvieran traumatizados. “Hay una verdad oficial y una represión de la voz de los que vuelven”.

Muñoz Grandes y otros mandos de la División Azul.

Munné- Jordà compara polémicamente, aunque matizando que “no es lo mismo”, la necesidad de ocultar lo que se hizo en Rusia con los informes oficiales de la policía y la Guardia Civil del 1-O.. “Cuando no se puede explicar lo que hiciste, que levantaste la camiseta a una chica o destrozaste la puerta de un colegio, inventas una ficción”. Desde luego, es la primera vez que se relaciona la actuación contra el procés con la invasión de la URSS.

El escritor recuerda que de niño jugaba en plan Hazañas Bélicas con los recuerdos militares de su padre, incluida una Cruz de Hierro. Dice que siempre le intrigó cómo su padre y su tío, catalanistas ambos, se apuntaron a la División Azul. “Mi padre tenía que ir tres años a África al servicio obligatorio y prefirió Rusia porque, decía, no soportaba el calor”. El tío estuvo en sanidad en la división.

Explica que sus tres personajes responden a razones reales de los que fueron. “Devolver la visita para vengar la muerte de familiares; por obligación, porque el ejército tenía que llenar las filas que no se llenaban con voluntarios y falangistas; y por aventura o con la intención de desertar y pasarse a los rusos”. Recuerda también que alistarse garantizaba recursos económicos y alimenticios extras a las familias.

En cuanto al conocimiento e incluso la participación de las tropas españolas en las atrocidades nazis en el Este, considera que desde luego vieron cosas. Afirma que, sin embargo, a los soldados españoles les reupugnaban los ahorcamientos que practicaban habitualmente los alemanes.