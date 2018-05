TV3 dedica a un exetarra 40 minutos en horario estelar

Preguntes Freqüents, el espacio sabatino de tertulia de TV3, dedicó su último programa a la disolución de ETA. El PP y Ciudadanos ya han mostrado su rechazo por la manera cómo se abordó el asunto, especialmente por la entrevista al exetarra Josean Fernández, que cumplió 22 años de condena por el asesinato del comerciante Rafael Vega en 1983, a quien la banda consideraba “un chivato”. Fernández descartó pedir perdón, al considerar que se trata de una decisión personal y abogó por que se conozcan “todas las verdades” si realmente se quiere recoser la sociedad vasca.

“No pido perdón porque entiendo que lo que hice en su momento lo hice de manera consciente, que en ese momento tenía que hacerlo”, dijo el exetarra, quien sostuvo que entró en la banda como resultado de un análisis político e ideológico.

La entrevista a Fernández, en horario estelar, comenzó con la pregunta de si había pedido perdón a las víctimas presentes en el plató. “He dicho que lo siento, no [he utilizado] la palabra perdón”, aseguró el entrevistado. “A mí no se me puede obligar a pedir perdón”, continúo Fernández con una frialdad que sorprendió a los televidentes que enviaron en directo sus mensajes al programa.

“El perdón tiene que salir de uno. Si por lo que fuera no tengo esa necesidad, ¿por qué se me va a obligar a hacerlo? Si lo analizas, finalmente se nos va la vida en eso, cuando la vida es la convivencia, es atender a esas personas que han sufrido. Lo otro es perdernos en debates que no van a ningún sitio”, sostuvo el invitado, quien militó 30 años en el grupo terrorista.

Fernández negó que asesinara a Vega, cuya esposa se suicidó después. Cuando la presentadora, Laura Rosel, le preguntó por el asesinato, dijo: “Eso dice la policía”. La periodista hizo una mueca de no creerse al entrevistado. Cuando le repreguntó sobre la mujer que se quitó la vida, aseguró: “Fue un hecho bastante desagradable, lo lamento muchísimo si [el asesinato de Vega] fue la causa”. En la charla, de 40 minutos, Fernández aseguró que nunca dejó de militar en ETA hasta la disolución y que hablaba en nombre propio. “Lo que hago ahora es aportar, desde mi situación de ciudadano, un testimonio y unas opiniones que creo que pueden ayudar a asentar una convivencia en el País Vasco y para que esto no vuelva a ocurrir”.

Sobre atentados como el de Hipercor, rechazó explicar si fueron “errores” de ETA. “No le va aliviar a nadie que yo diga que fue un error o un acierto”, apuntó. “Si queremos contribuir a algo, la verdad debe prevalecer. ¿Por qué tengo que negar mi pasado? Todo el mundo tiene que decir su verdad. Si uno ha torturado [a etarras] que lo diga. Igual que yo digo que lo hice por mis convicciones. La verdad, por muy cruel que sea tiene que prevalecer”, indicó.

Además de la entrevista a Fernández, intervinieron Rosa Rodero, viuda del sargento mayor de la Ertzaintza Joseba Goikoetxea, asesinado en 1993; el exdiputado socialista Eduardo Madina, y Xavi Valls, hijo de dos víctimas del atentado de Hipercor, entre otros.

El PP reclamó la comparecencia de Brauli Duart, presidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, para que explique lo que considera “el compadreo” de Rosel con el exetarra.