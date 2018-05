ERC se planta y rechaza a Puigdemont para la investidura

Esquerra ha rechazado este lunes la posibilidad de que Carles Puigdemont sea investido presidente de la Generalitat, tal y como propuso el sábado el grupo parlamentario de Junts per Catalunya. Por boca de la portavoz del partido, Marta Vilalta, los republicanos han reclamado una reunión con la lista del expresidente para "trazar de forma conjunta los próximos pasos y tener en cuenta todos los escenarios".

El análisis que hace el partido de Oriol Junqueras es que la candidatura de Puigdemont es una quimera porque la reformada ley de la Presidencia que aprobó la semana pasada el Parlament aún no se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat y corre el serio riesgo de ser suspendida por el Tribunal Constitucional. Además de eso, el Alto Tribunal ya advirtió en enero que Puigdemont solo podía ser investido con permiso del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena y descartó la investidura de manera telemática.

Para los republicanos, la urgencia pasa por constituir un Govern efectivo para evitar "que la Generalitat siga gobernada desde la Moncloa", ha dicho Vilalta, y que "no pase ni un día más con la aplicación del artículo 155" de la Constitución.

La portavoz de Esquerra ha explicado que, desde que Junts per Catalunya anunció el sábado que insistía en la candidatura de Puigdemont, se han producido diversos contactos entre ambas formaciones y que había llegado el momento de cerrar cuanto antes el acuerdo para que pueda haber un president que pueda gobernar.

ERC rechaza de plano el escenario de la repetición de las elecciones. "No son buenas para nadie, no solucionarían nada y sería malbaratar la mayoría independentista del 21 de diciembre", ha dicho Vilalta, quien considera que la mayoría de los catalanes no desea una nueva cita con las urnas.

La Mesa del Parlament se reunirá esta tarde y queda por ver si Junts per Catalunya reclama al presidente de la Cámara, Roger Torrent, que convoque el pleno para investir a Puigdemont o ese anuncio queda en un simple deseo que no se llega a materializar. Sea como fuere, Torrent ya aguantó el tirón en el mes de enero y no convocó el Pleno para reelegir a Puigdemont tras la advertencia del Tribunal Constitucional y nada hace prever que vaya a cambiar de criterio.

Fuentes de Esquerra consideran que Junts per Catalunya son "cautivos" de su campaña electoral, cuando prometieron que Puigdemont regresaría si ganaba las elecciones y que al darse de bruces con la realidad "han de buscar algún culpable" para justificar que esa investidura no es posible. Uno de ellos es el Estado y Esquerra coincide en ese diagnóstico, pero otro es el propio partido republicano, que no está por volver a la senda de la desobediencia que ha llevado a la cárcel a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.