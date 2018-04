Un partido en ‘shock’ víctima de sí mismo

Tras 35 días de crisis por el caso máster, con el abrupto remate del vídeo que precipitó la salida de su jefa de filas, en el grupo popular de la Asamblea de Madrid han perdido la capacidad de asombro. El golpe ha sido de tal calibre que ni los más próximos a Cifuentes se atreven a pronosticar cómo podrán superar la crisis. “La procesión va por dentro”, describe uno de los diputados que el viernes pasado asistió a la primera reunión del grupo parlamentario con el equipo de Gobierno convocada por Ángel Garrido, líder en funciones del Ejecutivo regional y del partido a la espera de los movimientos de la dirección nacional.

La reunión en la Cámara autonómica transcurrió entre caras largas y sin intervenciones de los diputados. El encuentro no duró mucho, apenas una hora. El presidente interino se esforzó en hacer calar entre los 48 diputados la imagen de un grupo unido y compacto que debe seguir así hasta el final de legislatura, cumpliendo su programa electoral. También intervino en la misma línea el portavoz del grupo, Enrique Ossorio, uno de los nombres que junto al propio Garrido y el consejero Pedro Rollán han sonado como presidenciables en las quinielas. Quedó claro que todo el esfuerzo se dirige estos días a acallar las voces discrepantes.

Pero incluso entre los más firmes defensores de Cifuentes se ha instalado el desánimo. “Todos estamos muy dolidos con lo que ha pasado”, comenta un parlamentario que prefiere no dar su nombre. “Tendremos que aprender de los errores y tomar decisiones, lo que está claro es que se abre una nueva etapa”, añade.

“Todo depende del candidato que designe Génova y no estaría mal que se consultara a los diputados más veteranos para encontrar a una persona que no despierte los recelos o la animadversión de los demás”, advierte otro parlamentario. “Entusiasmo no hay”, añade, “hay consternación. Algunos ya advertimos de que determinadas formas de actuar no eran el mejor camino”, opina en referencia a uno de los últimos movimientos de Cifuentes en plena huida por el caso máster: la entrega a la Fiscalía por parte del Gobierno de dos expedientes; uno sobre la expansión del Canal de Isabel II en Latinoamérica y otro, hace solo unos días, sobre el posible desfalco de decenas de millones de euros en la fallida Ciudad de la Justicia. Ambas actuaciones fueron lideradas por sus antecesores y compañeros de filas en el gobierno de la Comunidad. “Una cosa es que te encuentres una información conflictiva y la remitas a la Fiscalía, y otra envolverte en la bandera de la lucha contra la corrupción”, sentencia la misma fuente.

El jueves pasado, con el cadáver político de Cristina Cifuentes aún caliente, el juez del caso Lezo citaba como investigado al expresidente de la Comunidad y exministro Alberto Ruiz-Gallardón para que explique la compra de empresas en Latinoamérica por el Canal de Isabel II con dinero público. “Estamos frustrados, esto es defenderse todos los días de un volquete de porquería en el que se nos mete a todos en el mismo saco y no hacemos otra cosa”, se desahogaba otro diputado del grupo popular regional que ve la salida del pozo en el que se encuentran “muy negra”.

Con la bandera de la regeneración interna de nuevo por los suelos, Cifuentes deja al antaño imbatible PP de Madrid sin rumbo, acosado por la corrupción e intervenido por la dirección nacional. En esta plaza electoral clave en la que nadie se había preparado para activar un plan b, urge dar con la persona que al menos ayude a salvar los muebles hasta que finalice la legislatura. Una elección que habrá que hacer con cabeza, advierte otro diputado, “porque tiene por delante un año que va a ser muy importante para preparar el camino al candidato que encabece las listas en las elecciones de 2019”. Todo ello en un contexto que las últimas encuestas no dibujan muy prometedor, con Ciudadanos en ascenso y la presión creciente de las formaciones de izquierdas.

Quien herede ese timón deberá hacer frente también a la parálisis de facto que el Gobierno regional y la Asamblea vienen padeciendo desde que hace un mes y una semana estalló el caso máster, con el factor añadido de que la expresidenta asistirá a los acontecimientos desde uno de los escaños del grupo popular, lo único que conserva tras la tormenta que la borró del mapa.