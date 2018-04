El adiós de Cifuentes en redes al que pocos cargos del PP han respondido

Poco antes de las 23.00 de este viernes, cuando su renuncia a la dirección del PP de Madrid ya era un hecho amplificado desde la sede nacional de Génova, la expresidenta regional Cristina Cifuentes se despidió también de sus seguidores en las distintas cuentas de redes sociales que llevan su nombre. Fiel al estilo que durante los últimos años imprimió a sus comunicaciones públicas a través de este entorno, distribuyó una sonriente imagen suya en la sede del Gobierno regional, con membrete del PP de Madrid y acompañada de la frase "Gracias a todos. Por todo... y por tanto. De corazón". Sendos emoticonos de un corazón y una sonrisa remataban el adiós.

De entre los centenares de respuestas recibidas en Twitter, muchas irónicas o insultantes, solo tres de sus consejeros le han dado réplica en la misma plataforma, mostrando públicamente su gratitud. Han sido el responsable de Cultura, Jaime de los Santos, la de Transportes, Rosalía Gonzalo, y el de Políticas Sociales, Carlos Izquierdo. El de Educación, Rafael van Grieken, se ha limitado a retuitear el mensaje de Cifuentes. El exconsejero Jaime González Taboada tuiteó, en mayúsculas "gracias infinitas" sin una mención expresa.

Ángel Garrido, su hasta ahora número dos y actual presidente en funciones, no ha ido más allá del agradecimiento que brindó a su exjefa el primer día que compareció como nuevo responsable del Gobierno regional madrileño, el pasado jueves. En el resto del PP madrileño y nacional nadie más se ha significado en redes sociales. Bien por la desconexión del puente del 2 de mayo o porque Cristina Cifuentes ya es una página pasada en el partido.

Con más de 5.000 "me gusta" Instagram es, seguida de Facebook (4.700), la red en la que mejor recibimiento ha tenido la despedida de la expresidenta, que el pasado miércoles anunció su dimisión tras la publicación de un vídeo de 2011 en el que daba cuentas a un guardia de seguridad de un supermercado de Madrid del hurto de dos cremas. En Twitter, el mensaje no ha llegado a los 2.800 "me gusta".