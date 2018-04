Cifuentes evita la primera reunión del grupo parlamentario tras su dimisión

Caras serias y ninguna intervención durante la reunión extraordinaria convocada este viernes por el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, con los diputados del Parlamento regional y el equipo de Gobierno. Al encuentro, que se ha celebrado en la Asamblea entre las 13.00 y las 14.00, no ha asistido Cristina Cifuentes que, de momento, mantiene su acta de diputada y la presidencia del PP madrileño. No lo ha hecho “por razones obvias que a nadie se le escapan”, ha explicado Garrido, que dice desconocer si la expresidenta tiene intención de dejar el acta. Será una decisión que “tome en los próximos días”, ha puntualizado. Tampoco ha revelado si Cifuentes asistirá a la recepción oficial por el Día de la Comunidad (el 2 de mayo), en declaraciones a los medios minutos antes del comienzo del encuentro.

Con este primer cónclave, que reúne por primera vez a los diputados populares desde que Cifuentes anunció su dimisión el miércoles pasado, Garrido quiere comenzar a recuperar una “normalidad institucional” y testar la opinión de los parlamentarios ante eventos como la próxima fiesta de la Comunidad. En ese intento de unir y de que sus filas no se resquebrajen, ha lanzado el mensaje de que “la labor del grupo es fundamental", además de recordar "la importancia de todos y cada uno de los 48 diputados”. Antes que Garrido ha intervenido el portavoz del grupo parlamentario, Enrique Ossorio, quien también ha hecho un llamamiento a la unidad y a cumplir el programa electoral del partido.

De momento, no se van a desvelar incógnitas como el nombre del candidato elegido por la dirección nacional para relevar a Cifuentes hasta el final de la legislatura. Una decisión que debe tomar el partido nacional. Garrido ha asegurado a los medios que todavía no ha hablado con Mariano Rajoy; su interlocutor con las altas esferas nacionales continúa siendo el coordinador general Fernando Martínez-Maíllo. En cuanto a las dudas que puede suscitar su persona en el partido por su proximidad a Cifuentes, ha vuelto a afirmar su disponibilidad, a pesar de que nunca lo ha deseado: “Yo he estado siempre donde me han dicho que tendría que estar mi partido y si se me vuelve a decir que tengo que estar en un sitio o en otro, allí estaré”.

Su mandato se va a caracterizar por la continuidad y ha adelantado que “no va a haber ninguna modificación en el grupo parlamentario”, porque considera que tanto el portavoz, Enrique Ossorio y uno de los nombres que han sonado para sustituir a Cifuentes, como las personas que ocupan puestos en las comisiones “lo están haciendo bien”. Aunque reconoce el golpe recibido, está convencido de que el grupo “se sabe sobreponer a cualquier situación por complicada que sea y se va a sobreponer a esta también”. Al mismo tiempo, considera la caída del PP en las encuestas como un "momento coyuntural" producto de un mes con un problema muy serio. "La única que sirve es la del día de las elecciones", ha concluido.