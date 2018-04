Santi Vila declara en Huesca por los bienes de Sijena

El exconseller de Cultura de la Generalitat Santi Vila declara esta mañana en el Juzgado número 3 de Huesca como investigado por presunto delito de desobediencia y prevaricación por negarse a facilitar el regreso de los 44 bienes de Sijena depositados en el Museo de Lleida. Esta mañana comparece ante el juez en compañía de su abogado Pau Molins que también lleva la causa del político en la que se le acusa de sedición, rebelión y malversación en la Audiencia Nacional y que le llevaron a pasar una noche en prisión y pagar 50.000 euros para poder salir en libertad bajo fianza. También está citado el exconseller de Cultura siguiente, Lluís Puig, que está en Bélgica, y que ha anunciado que no se presentará ante el juez.

A Vila y Puig les acusa el Ayuntamiento de Sijena y la Fiscalía de no haber entregado los 44 bienes conservados en el Museo de Lleida, tal y como pedía la sentencia provisional emitida por un juzgado de Primera Instancia de Huesca. Vila, que no podrá contar con los servicios jurídicos de la Generalitat en su defensa tras recurrirlo desde el Ayuntamiento oscense, siempre aseguró que no impedía la entrega, sino que se sometería a la legislación vigente de la Generalitat que marca una serie de pasos en el procedimiento para descatalogar las obras de arte que forman parte del museo.

Vila, que el pasado lunes, día de Sant Jordi, firmaba plácidamente ejemplares de su último libro De héroes y traidores, esperaba confiado en la acción de la justicia y reivindicaba su papel activo para solucionar el conflicto enquistado por estos bienes. En efecto, el exconsejero promovió, en abril de 2016, un acuerdo junto con su homóloga de Aragón Mayte Pérez, por el que se entregarían las 97 obras conservadas en Cataluña mediante un acuerdo entre las dos comunidades. ERC y su presidente Oriol Junqueras abortaron el pacto días antes de que este se firmara, dando al traste a cualquier salida no judicial del asunto. Después Vila entregó las obras depositadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña en julio de 2016 y comenzó el proceso para poder desclasificar las de Lleida. Su salida del gobierno por los acontecimientos políticos que ha vivido Cataluña hizo que fuera sustituido por Lluís Puig que retomó la estrategia de su antecesor.

Se da la circunstancia que cuando la Generalitat fue intervenida por el 155 y el Ministro de Educación y Cultura Íñigo Méndez de Vigo accedió, por mandato, al cargo, también fue acusado desde Sijena de actuar de la misma forma que sus antecesores. Al final no fue el ministro, sino un juez sustituto, el que, por imperativo legal, mandó a las fuerzas de seguridad que acompañaran a los técnicos del gobierno de Aragón a entrar a por las 44 obras al Museo de Lleida en la madrugada del pasado 11 de diciembre de 2017. La sentencia por la que se obliga a la Generalitat a entregar las obras está recurrida en instancias superiores por los servicios jurídicos de la Generalitat, una acción que no fue impedida por el ministro Méndez de Vigo, y que le valió una nueva e intensa crítica desde Aragón.