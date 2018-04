La plataforma #FinançamentJust exigirá este martes en Madrid un nuevo modelo de financiación

La Comunidad Valenciana es la autonomía más endeudada respecto del Producto Interior Bruto (PIB); el 40,9%, frente al 24,7% de la media nacional. Cada valenciano debe 9.004 euros. Una de las principales razones de que ocurra es la elevada deuda histórica: 20.000 millones de euros añadiendo el coste financiero. La Comunidad Valenciana es la única que teniendo una renta per cápita inferior a la media (un 12% menor) contribuye al resto. Aportando 1.416 millones de euros más de lo que recibe a través de las políticas de gasto. "Los valencianos no tienen más deuda por gastar más, sino por la infrafinanciación", escribía Joaquín Maudos, director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) en este diario.

El Síndic de Comptes, Vicent Cucarella, señalaba que los valencianos tenían que unirse para reivindicar una financiación justa, que debían hacer como la muixeranga de Algemesí. "Se forma una piña independientemente de quién es el que sube arriba, que sabe que si en algún momento falla tiene la base que le da soporte. Es importante que los valencianos sepamos que esto es bueno para todos", agregaba. Y eso es lo que está haciendo la plataforma #finançamentjust, que ha conseguido aglutinar a todos los partidos políticos con representación en las Cortes Valencianas, excepto el Partido Popular, los sindicatos, y la patronal.

La entidad entregará este martes al Ministerio de Hacienda, en Madrid, el manifiesto y el informe de los expertos de la Comunidad Valenciana que avala la "urgente" necesidad de la reforma del modelo de financiación autonómico, caducado hace más de cuatro años, y reclama al Gobierno la convocatoria de la Conferencia de Presidentes. José Muñoz, del PSPV, Águeda Micó, de Compromís, Jaume Monfort, por parte de Podemos, junto a los secretarios generales de CCOO, Arturo León, y de UGT, Ismael Sáez, y el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, han explicado que después mantendrán una reunión con los parlamentarios valencianos del Congreso de Diputados. No se trata de una concentración, han puntualizado los convocantes, sino de un acto formal al que no asistirá la CEV porque tiene pendiente una reunión con el ministro Cristóbal Montoro. "Asistir suponía repetir lo mismo", ha aclarado Navarro, que ha destacado que el Gobierno es el que debe liderar la solución de la financiación autonómica y negociar y trabajar con los partidos políticos por la solución definitiva para los valencianos.

"No es una reivindicación sesgada e insolidaria", ha indicado León, que ha agregado que "ni con Mariano Rajoy ni con Montoro ni con el futuro gobierno que pueda venir, sea del color que sea, van a abandonar esta causa porque es justo situar a los valencianos en condiciones de igualdad con el resto del Estado". "Lo tiene mal Rajoy si piensa que nos vamos a aburrir. No podemos aburrirnos porque es una lacra constante que está presente en la vida de los valencianos y de la que no podemos olvidarnos", ha añadido el líder de UGT.

Durante el acto se ha presentado una imagen renovada de la campaña #FinançamentJust, creada solidariamente por el diseñador valenciano Paco Roca. Cuatro personas, cada una de una edad diferente rodeadas de dos grandes flechas formando un círculo que representa que los valencianos aportan dinero al Estado y esa contribución debe de tener un retorno.