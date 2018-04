Festimad toma los clubs

El miércoles arrancó Festimad, que volverá a acoger, ya la semana que viene, un macroconcierto en Móstoles, que fue su sede durante varios años. Estos días coloniza varios clubes de la región con numerosas propuestas para gustos diversos. Los amantes del surf instrumental, por ejemplo, se citan esta noche en el Teatro Barceló (a las 20.00, 20 euros) para disfrutar de la actuación del grupo más veterano del género en España, Los Coronas, que presentan su nuevo disco, Señales de humo. En El Violín Café, de Getafe (a las 21.00, 12 euros), se alegrará la noche con las rumbitas de Chiki Lora, que fue cantante de Canteca de Macao. Y, entre otras muchas más propuestas, desde Holanda llega el rock and soul de Sven Hammond al Clamores (a las 23.00, 23 euros), y el rock trepidante de The Nastys al The Secret Social Club (a las 21.00, 13 euros).

Mañana Festimad recibe en el Berlín Café (a las 21.00, 12 euros) al gran Leo Minax, el cantautor brasileño que ha rendido en Trinta un homenaje a Madrid, que le acogió hace 30 años. Además, el country rock de Dead Bronco sonará en el Cool Stage (a las 21.00, 18 euros), y el rock gamberro incombustible tras 30 años de carretera de los asturianos Los Berrones en Mon (a las 20.45, 15 euros).

Pero también hay vida fuera de Festimad, y en el Galileo Galilei esta noche (21.00. 12 euros) presenta Bisiesto la banda Hexacorde, que pone el folk ibérico al día. La folklorista Vanesa Muela ejercerá con ella de cantante. En el mismo lugar, mañana (a las 21.00, 10 euros) estará el rock irónico de Los Petersellers; y el domingo (a las 19.30, 18 y 25 euros) la chilena de origen francés Anita Tijoux desgranará sus rimas cargadas de ritmos de todo el mundo, reivindicativas y comprometidas con la mujer latinoamericana y los desfavorecidos.

El pop indie de The Noises se consolida esta noche en Joy (a las 20.00, 15 euros) con Sesión; mientras que Triángulo de Amor Bizarro descargará su fiera y ruidosa acidez en But (a las 20.30, 18 euros).

El sosiego llega de la mano del pianista Federico Lechner y la cantante Sheila Blanco, que hoy y mañana (a las 21.00, 15 euros cada día) se encierran en el Bogui para rendir tributo a George Gershwin, autor de temas tan incontestables como Summertime, Rapsody in Blue o de la ópera folk Porgy and Bess. Y también en la propuesta para el finde del ciclo Madrid Presenta que en el Teatro Fernán Gómez acoge hoy (a las 21.00, 25 euros) el tango de Malevaje, mañana (21.00. 33 euros) el regreso de Café Quijano y sus canciones eternas, y el domingo (18.99. 15 euros) el rock más familiar de Chumi Chuma.