Esquerra se conjura contra el adelanto electoral en Cataluña

Esquerra Republicana no quiere un adelanto electoral en Cataluña e insiste en la necesidad de formar un Govern que ponga fin a la intervención del artículo 155 de la Constitución. Una estrategia totalmente opuesta a la que en ocasiones deja entrever el ala más convencida de Junts per Catalunya, que después del revés judicial de España en Alemania ve reforzada la figura del expresidente Carles Puigdemont. Durante la fiesta de la República en Barcelona, en la que el partido celebra su 87º aniversario, varios de sus líderes han dejado claro que no comparten una nueva cita con las urnas.

“El 21-D obtuvimos una victoria titánica y es la hora de constituir un Govern que represente al país y poder tener la capacidad de gestionar las necesidades de los catalanes”, ha asegurado Pere Aragonès, el nuevo hombre fuerte de Esquerra tras la huida de la justicia española de la secretaria general, Marta Rovira, ahora afincada en Suiza. Un millar de personas se han dado cita en las Cocheras de Sants, en Barcelona, para la conmemoración

Los republicanos compartían la necesidad de presentar al exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, a la investidura como una manera de que la justicia española tuviera que tomar una decisión con la presión internacional sobre los hombros y quedara retratado, a su parecer, el autoritarismo. Pero después consideraban que era hora de dar un paso para acabar con la intervención del autogobierno. ERC no comparte este camino

Oriol Junqueras, en prisión preventiva desde hace 163 días por un supuesto delito de rebelión, ha enviado una carta para que fuera leída en el acto. “Si queremos avanzar tenemos que sumar. Cada paso que nos desconecta de la centralidad es un paso atrás. Y no tener gobierno es un paso hacia la centralidad”, dice la misiva. El presidente del partido vuelve a lanzar guiños a los comunes, al pedir “superar la política de bloques” y también ha pedido acabar con las gesticulaciones, “el sonido vacío y montar castillos en el aire”.

Sin mencionar directamente a Puigdemont, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha defendido que su partido antepone los intereses colectivos a los personales. "¿Alguien duda del compromiso personal de los hombres y mujeres de ERC? ¿Quién puede dudar cuando tenemos al presidente en la cárcel y a la secretaria general en el exilio? Nadie puede dudar", ha dicho.

El líder republicano en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, ha acusado al Gobierno central y a la justicia de querer “úlsterizar” Cataluña. “No queremos nuevas elecciones, no queremos un camino estrecho para llegar a la cima. Queremos un camino amplio, porque queremos llegar todos”, ha añadido.