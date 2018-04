La justicia británica aplaza la decisión de extraditar a Ponsatí hasta agosto

La justicia británica ha aplazado este jueves la decisión de extraditar a la exconsejera de Educación de la Generalitat de Cataluña, Clara Ponsatí, hasta el próximo agosto. El funcionario judicial que se encarga del caso, Nigel Ross, ha alegado que la decisión conlleva un análisis de las evidencias complejo y que se solapa con una jurisdicción extranjera. La vista donde se decidirá el futuro de la miembro del Govern acusada de rebelión y malversación empezará el próximo 30 de julio y durará dos semanas. Asimismo, antes del juicio de extradición Ponsatí, huida en Escocia, tendrá que presentarse a dos vistas preliminares: el 15 de mayo y el 5 de julio. Este jueves, también en una vista preliminar, varios seguidores de la exconsejera la han arropado a las puertas del juzgado.

El abogado de Ponsatí, Aamer Anwar, ha manifestado que los derechos humanos de la exconsejera no están garantizados En España. "Está acusada de orquestar violencia pero la orden judicial no especifica en 19 páginas un solo acto de violencia o incitamiento que se le pueda atribuir", ha declarado Anwar ante la prensa. También ha dicho que "España ha abusado sistemáticamente del tratado de extradición para plantear alegaciones que saben que no constituyen crímenes en sus tribunales".

Ponsatí, de 61 años, volvió en marzo a su anterior trabajo como profesora de la universidad escocesa de Saint Andrew's. En un primer momento se fugó a Bruselas con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros consejeros, procesados por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. Tras ser procesada por el juez Pablo Llarena, fue reactivada su orden de extradición, que se está gestionando en Reino Unido. El pasado 28 de marzo el juez la dejó en libertad bajo fianza.

Ponsatí, que seguirá en libertada al menos hasta agosto, ha sido acompañada a la vista de este jueves por un grupo de seguidores que se han reunido a las puertas del juzgado al grito de "Clara, Clara, libertad". Anwar ha dicho a la prensa que las órdenes europeas de detención "nunca se han creado para ser un instrumento de represión política".