Ponsatí prefiere otras elecciones a una presidencia simbólica de Puigdemont

La exconsellera de Enseñanza Clara Ponsatí (Junts per Catalunya), que huyó a Bruselas junto al expresidente Carles Puigdemont y recientemente renunció a su escaño, ha afirmado este sábado que es partidaria de "unas nuevas elecciones" antes de explorar fórmulas que permitan elegir un gobierno efectivo en Cataluña y mantengan a Puigdemont fuera de España como una figura "simbólica".

La política ha cuestionado así la propuesta hecha por el líder de ERC Oriol Junqueras y ha dicho que no lo acaba "de entender". "Hay un mandato insoslayable del 1 de octubre, ratificado en las elecciones del 21-D, que se hará efectivo", ha afirmado Ponsatí en una entrevista en la emisoria de radio Rac1.

"Si se formara un gobierno autonómico bajo vigilancia, tal vez sería una herramienta para avanzar, pero serían necesarios otros en paralelo. Pedir perdón, no saltarse ninguna decisión arbitraria del Tribunal Constitucional sería muy mala opción",

"Unas nuevas elecciones no son descartables, en absoluto", ha insistido la exconsejera, que considera que los partidos independentistas deben actuar "de una forma responsable, coordinada y sincera". Ponsatí también ha reconocido que los niveles de comunicación y de confianza entre las formaciones soberanistas "son mejorables".

Finalmente, la ex consellera ha calificado de "sorprendente" que el presidente del Parlament, Roger Torrent, aplazara el pleno de investidura sin avisar a los partidos. "Tiene sus razones. No puedo decir si las entiendo o no", ha concluido.