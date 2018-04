Joven arte griego, para una nueva galería de fotografía

Barcelona tiene una nueva galería consagrada a la fotografía. Se trata de Hexágono, un proyecto del francés Charles Cartwright, que comienza su andadura con la muestra de dos representantes punteros de la nueva generación de fotógrafos griegos: Vangelis Georgas (Atenas, 1980) y Dimitris Kechris (Atenas, 1986). “Por lo pronto voy a centrarme en la fotografía europea, la americana llegará más adelante”, indica Cartwright, que se plantea hacer seis o siete exposiciones al año. La experiencia no le falta. Antes de ser atraído por el clima mediterráneo tuvo dos galerías en París: la que llevaba su nombre, inaugurada en 1986 y el espacio de arte contemporáneo Carrusel, abierto en 1998, con artistas como Marina Abramovic o Alighiero Boetti.

Para su estreno en Barcelona ha elegido dos jóvenes fotógrafos que con sus imágenes en blanco y negro, fuertemente contrastadas, reflejan la incertidumbre y el desasosiego de estos tiempos difíciles. “Ambos nos descubren aspectos de la realidad desde su personalísima mirada, más onírica la de Kechris y más urbana y pragmática la de Georgas”, indica Cartwright, que despliega las obras en dos hileras enfrentadas, una pared por cada autor.

Pese a sus diferencias hay elementos visuales, más allá del pequeño formato, que unen el trabajo de los dos artistas y establecen un diálogo entre sus imágenes. Quizás el hecho de haberse formado en los mismos años en una ciudad como Atenas, llena de vestigios históricos, con un pasado esplendoroso, un presente decadente y un futuro complicado, hace que sus imágenes transmitan cierta inquietud, como una ansiedad y una preocupación latentes que se trasladan de los protagonistas de las fotos a los espectadores.

La nueva galería Hexágono, dedicada a la fotografía en Barcelona.

Si bien vive en Londres Georgas exhibe dos series captadas en Atenas, Lagrimas y desfiles y Leyendas urbanas, que ofrecen unas visiones críticas y a la vez llenas de ternura de la capital griega durante la crisis y sus secuelas. Lo más curioso es que parecen imágenes de los años 60 aunque son absolutamente contemporáneas. “Las fotografías de Georgas son metáforas visuales de la soledad urbana, mientras que el trabajo de Kechris es quizás más poético y evoca los mundos obscuros a lo David Lynch”, explica Cartwright, que comercializa siete copias de cada foto.

Kechris expone una serie de imágenes captadas sobre todo en Grecia, pero también en Italia y Turquía, titulada In girum nocte, una referencia a la frase latina In girum imus nocte et consumitur igni (Vamos dando vuelta en la noche y somos devorados por el fuego). “Me gusta vagabundear por las zonas oscuras de la vida, explorar los territorios ocultos del instinto y el pensamiento en una búsqueda de la desnudez como estado de ánimo”, explica Kechris, miembro del comité organizador del festival PhotoMed, que se está celebrando en la isla de Creta. Sus imágenes reflejan la pérdida de puntos de referencia, a través de una puesta en escena que puede pertenecer a la esfera íntima, así como a un espectáculo teatral, una performance o un juego de rol. Más que momentos de placer y alegría, los cuerpos desnudos evocan la situación dramática “de unos seres abocados a la catástrofe, en una metáfora poética de la profundidad latente del clima social griego”, según el artista.

Tras algunos cierres muy sonados como el de Kowasa Gallery, con la apertura de Hexágono, que se suma a Valid Photo Bcn, Barcelona vuelve a tener dos galerías consagradas a la fotografía.