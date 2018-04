Grífols aportará 7,5 millones a IrsiCaixa para investigación en VIH

La compañía Grífols, tercera productora mundial de medicamentos biológicos y líder en derivados de plasma, aportará 1,5 millones de euros anuales al Instituto de Investigación del Sida (IrsiCaixa) durante cinco años para hacer investigaciones biomédicas sobre el VIH y otras enfermedades relacionadas.

Con este acuerdo, Grífols se convierte, junto a la Fundación Bancaria "la Caixa", en compañía preferente para financiar las investigaciones del IrsiCaixa y podrá explotar los resultados y las patentes que resulten de los proyectos con carácter preferente, aunque la titularidad será exclusiva de IrsiCaixa.

El IrsiCaixa es una fundación privada sin ánimo de lucro, ubicada en el Hospital Germans Trías i Pujol de Badalona (Can Ruti), que está impulsada conjuntamente por la Fundación Bancaria "la Caixa" y el Departamento de Salud de la Generalitat, y que desde hace más de 20 años lidera la investigación para erradicar el VIH/Sida.

El acuerdo ha sido firmado esta mañana en el CosmoCaixa por el Albert Barberà, director general de Investigación en Salud de la Generalitat; Josep Vilarasau, presidente de Honor de la Fundación "la Caixa"; Angel Font, director de Investigación de la misma fundación; Bonaventura Clotet, director de IrsiCaixa; Víctor y Raimon Grífols, consejeros delegados de Grífols.

Grífols financiará las actuales y futuras líneas de investigación que permitan avanzar en la búsqueda de tratamientos para el VIH/Sida y otras enfermedades relacionadas (infecciosas, oncológicas, neurodegenerativas y del envejecimiento), así como afrontar otros retos de biomedicina, como estudiar el microbioma o las enfermedades infecciosas emergentes.

Para valorar el progreso de los proyectos de investigación de IrsiCaixa, el acuerdo prevé crear una comisión de seguimiento que se reunirá periódicamente y estará formada por representantes de Grífols e IrisCaixa, incluyendo a Bonaventura Clotet, director de IrsiCaixa, presidente de la Fundación Lucha contra el Sida y jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol.

El acuerdo de colaboración se ha articulado a través de Grifols Innovation and New Technologies (GIANT), empresa responsable de canalizar las inversiones del grupo en empresas de I+D y en proyectos de investigación. El Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa fue fundado en 1995 para la investigación del VIH/Sida y las enfermedades y cuenta con más de 75 personas dedicadas a la investigación, a la formación académica y a la divulgación, en colaboración con más de 3.000 pacientes y profesionales del Servicio de Enfermedades Infecciosas del hospital de Can Ruti