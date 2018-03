Meco deberá pagar cuatro millones por una expropiación que empezó costando 425.000 euros

El Ayuntamiento de Meco —municipio situado a 35 kilómetros al noreste de Madrid— expropió en 2006 una parcela de 6.700 metros cuadrados destinada a zona verde. Las autoridades regionales fijaron en 425.828,55 euros la cantidad que el Consistorio debía pagar al dueño de la finca. Pero pasó el tiempo y el Ayuntamiento no abonó el dinero, según explica la portavoz del gobierno municipal, del PP, porque el dueño no pidió la ejecución del pago y porque no había ningún informe municipal que dijera que debía hacerse.

Desde la oposición, Ricardo Expósito, del PSOE, asegura sin embargo que no era necesaria ninguna petición de ejecución: “Confunden las cosas. No era una sentencia, sino una decisión de Jurado de Expropiación Forzosa de Madrid”, señala. Expósito achaca todo el problema a “la irresponsabilidad, mala gestión, ineptitud y chulería del alcalde de Meco, Pedro Luis Sanz”.

Sea como sea, el propietario de los terrenos se acogió en septiembre de 2008 a su derecho legal de pedir una retasación pasados dos años de la primera estimación sin haber cobrado; algo que le convenía especialmente por la aprobación aquel mismo año de un cambio legal que afectaba a los sistemas de cálculo del justiprecio de las expropiaciones y aumentaba de forma significativa el valor de su finca. Así, tras la negativa del Consistorio, el hombre inició un conflicto judicial que ha supuesto varias idas y venidas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al Supremo, con varias fijaciones sucesivas del justiprecio: 487.165,62 euros, 534.585,65 y 2.088.141,36. El último capítulo, al menos de momento, se produjo el pasado 12 de febrero, con una sentencia de la Sección quinta de la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo que satisface las pretensiones iniciales del propietario del terreno y condena al Ayuntamiento a pagar por la expropiación 4.092.928 euros ("3.898.027 euros, más el 5% del premio de afección").

La portavoz municipal —que asegura que cuando el Ayuntamiento intentó abonar el dinero, tras la primera reclamación, el propietario ya no lo quiso aceptar— señala asimismo que la corporación respeta la decisión judicial, pero no está de acuerdo con ella. Les parece desproporcionada y lesiva, por lo que están buscando la manera de recurrir la sentencia; para hacerlo van a contratar a un abogado especialista.

Por su parte, el concejal Expósito, del PSOE, asegura que el único recurso posible es al Tribunal Constitucional y duda mucho que este lo vaya admitir a trámite. “Hubiera sido tan fácil haber pagado los 425.828,25 euros de la primera tasación y haber respetado las leyes... Ahora no estaríamos hablando del agujero que este señor le ha hecho a las arcas municipales”, se queja. Expósito advierte que a los cuatro millones habría que sumarle “el interés legal que se solicite” por la demora en el pago, con lo que gasto llegaría a 5,5 millones de euros, el 61% del presupuesto municipal de 2017.