Cifuentes no hará público el trabajo fin de máster

El PP no hará público ni un documento más sobre el polémico máster cursado por Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), tampoco el trabajo de fin de máster. "No vamos a hacer ninguna valoración más sobre esto, no vamos a dar pábulo a la oposición, todo está aclarado por los propios responsables de la universidad y por la documentación que enviamos ayer", ha puntualizado Ángel Garrido, portavoz del Gobierno regional, en unas declaraciones realizadas a los medios en la Asamblea de Madrid donde se está desarrollando el pleno semanal. Mientras tanto, Cifuentes permanecía sentada en su escaño, del que se ha levantado para salir del hemiciclo alrededor de las 13.00 horas, tres horas después de su inicio en medio perseguida por cámaras y periodistas. La presidenta no ha realizado ninguna declaración.

Garrido ha señalado que es suficiente con el acta que han entregado que acredita que el "trabajo fue entregado y firmado por las tres personas". "La oposición no tiene ningún interés en saber la verdad, al día siguiente podrían pedir cualquier cosa como una prueba pericial de las firmas del acta", ha explicado. Por lo tanto, no van a seguir "haciéndoles el juego a la oposición".

Garrido piensa que la cacería contra Cifuentes se debe a que es "la adversaria más formidable que tienen enfrente la oposición en todos los niveles, saben que es una gran política a nivel nacional y la atacan por todos los frentes". Recordó la sesión en la comisión del Congreso que "les salió fatal". Los ataques se producen porque "somos los mejores y la presidenta es la mejor política que tiene el PP en Madrid".

En cuanto a si el ataque puede proceder de "fuego amigo", de dentro de su propio partido, el portavoz ha respondido que "no, desde luego no creo que sea así en absoluto". Y ha recalcado que cuentan con el apoyo político de su partido.

El acta que presentó ayer Cifuentes como prueba viene firmada por tres doctoras, incumpliendo el reglamento de la Universidad, que exige que un miembro del tribunal sea profesor de otra universidad o un experto para garantizar la imparcialidad, según informa Eldiario.es. A las preguntas sobre la ilegalidad del tribunal, Garrido ha respondido que eso procede que lo explique la Universidad Rey Juan Carlos.