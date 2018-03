El PP impide que Cifuentes ofrezca explicaciones de su máster en el pleno

Vídeo que Cifuentes difundió aoche negando las acusaciones.

El PP rechazó la celebración de un pleno extraordinario o a la modificación del orden del día de la sesión plenaria de hoy en el Parlamento regional. La oposición pretendía hacer comparecer a la presidenta, Cristina Cifuentes, para que ofreciera explicaciones sobre la supuesta alteración de las notas de dos asignaturas de un máster que realizó durante el curso 2011-2012 en la Universidad Rey Juan Carlos. En declaraciones a Onda Cero la presidenta regional, sin embargo, se mostró dispuesta a darlas.

A pesar de que Cifuentes envió un comunicado y varios documentos a los medios de comunicación —sus notas con todo aprobado y el certificado de haber realizado el trabajo fin de máster—, los portavoces de la oposición consideran que debe responder en el pleno. El portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, insistió en Twitter en que “quedan aún aspectos por dilucidar”. “Esperamos sus explicaciones en sede parlamentaria”, añadió. El secretario del PSOE madrileño, José Manuel Franco, añadió que estudiarán “con calma” la documentación aportada. “Pero seguimos pensando que si no hay nada que ocultar, no se tendría que negar a comparecer en la Cámara”, abundó.

Enrique Ossorio, portavoz del PP en la Asamblea, acusó al “tripartito de la oposición” de no ser “serios” en el ámbito parlamentario. Reprochó las prisas tras salir “unas noticias en prensa, porque es necesario asimilarlas, conocer los datos”. Es a partir de ese momento cuando “se deben incluir en el debate parlamentario”. La actitud de la oposición es, a su entender, “fruto del populismo”.

Ciudadanos, socio de investidura de Cifuentes, no realizó ninguna declaración tras la decisión de no modificar la sesión plenaria. Su portavoz, Ignacio Aguado, había pedido a la presidenta por la mañana explicaciones urgentes de lo que sería un “delito muy grave en caso de que se confirmara”. En todo caso, no se planteaba romper su acuerdo de investidura hasta no escuchar sus explicaciones. El punto 3 de su pacto especifica que se debe apartar a aquellos cargos que hayan falsificado su trayectoria profesional.

Podemos habló por boca de Íñigo Errejón y de Lorena Ruiz-Huerta, su portavoz en la Asamblea. “Si se confirma que obtuvo un título de máster con notas falsificada debería dimitir”, aseguró esta última. “Los madrileños no nos merecemos a una presidenta que tiene que estar todos explicando acusaciones diversas, un día la corrupción, otro haber cometido un delito gravísimo como la falsificación de un documento público”, manifestó.