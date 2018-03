Las protestas en Lavapiés, en directo

EL PAÍS

El sindicato CSIF pide al Ayuntamiento de Madrid que "respalde a su Policía" y que "no siembre dudas" sobre su actuación. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama al Ayuntamiento de Madrid que "respalde la actuación" y que "no siembre dudas" sobre la actuación de la Policía Municipal en el caso del ciudadano senegalés que ha fallecido este jueves como consecuencia de una parada cardiaca. Según ha informado CSIF en un comunicado, los agentes que atendieron al acompañante del fallecido y que tomaron declaración a los testigos señalan que el fallecimiento "no se produjo por estar huyendo de la Policía". (EP)