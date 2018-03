Okuda San Miguel protagonista de las Fallas de Valencia

Hong Kong, Lieja, Boston, Toronto, Madrid, Llanera y ahora Valencia, son algunas de las ciudades donde se puede contemplar la obra de Okuda San Miguel y donde ha dejado su sello, aunque en Valencia su impronta solo perdurará hasta el próximo 19 de marzo por la noche, Nit de la cremà.

Equilibrio Universal, el lema elegido para la falla que ha diseñado el artista santanderino junto a los valencianos, Pepe Latorre y Gabriel Sanz, refleja la personalidad intrínseca de su obra, participando en el mayor espectáculo de arte efímero del mundo, las Fallas.

“Significa un antes y un después del inicio de mi obra. Empecé pintando grafitis y ahora estoy en el centro de esta ciudad alegre y pasional, con mi mayor pieza hecha en 3D y que será foco de las miradas de millones de personas", declara Okuda, tras bajar de la grúa, en la que junto a su madre ha terminado de pintar los ojos de una de las caras de la falla.

Visiblemente emocionado, le es difícil transmitir el sentimiento de participar en la fiesta y de compartirla junto a los valencianos que junto a él pintaron la parte baja de la monumento.

Okuda San Miguel en el Centro del Carmen.

Okuda desconoce cómo se sentirá el día de la cremà. “Creo que aún no estoy preparado ni lo he asimilado. Entiendo que se entremezclarán sentimientos de tristeza, amor, pasión y libertad. Pero quiero sentir y entender lo que llegáis a sentir los valencianos y lo que significa para vosotros cuando veis quemar vuestras fallas. Cada día tengo más claro que es una forma de vida, y me encanta. Es una fiesta mágica y especial”, apunta el artista.

Aunque la climatología no acompañó, finalmente, fueron centenares de personas las que se acercaron a la fiesta de la plantà organizada ayer por la concejalía de Cultura Festiva, que contó con música en directo a cargo del Dj Enric Montaner, uno de los actos festivos más destacados del fin de semana previo a la semana grande de las fiestas.

La obra de Okuda no solo se podrá ver en la plaza del Ayuntamiento. El Centro del Carmen, ofrece hasta el próximo 27 de mayo, un recorrido por toda su carrera artística bajo el título The Multicolored Equilibrium Between Animals and Humans.