Atasco sin fin en Las Rozas

El último pleno de Las Rozas aprobó una moción socialista para mejorar la situación del tráfico. Miguel Ángel Ferrero, portavoz del PSOE, critica la actitud tanto de Podemos, “que crucifica al vehículo privado y apuesta por un mundo de bicicletas”, como del PP, “que se olvida de la inversión en carreteras y en transporte público”. “La mitad de la población de la región vive fuera de la capital. Entre ellos, los vecinos de Las Rozas, que necesitan acceder a ella sin saber cómo”, concreta.

El alcalde de Las Rozas, José de la Uz (PP), reconoce que es “acuciante” la mejora del transporte público, y avanza que se está realizando un estudio con el Consorcio Regional de Transportes. De la Uz considera que el municipio no ocuparía el segundo puesto en ese estudio de no ser porque se le imputa todo el tráfico y el atasco de la A-6, la M-50 y la carretera de El Escorial. “La movilidad en el resto del municipio, si bien puede ser mejorable, no es tan negra en el día a día como parece deducirse del estudio”, dice.