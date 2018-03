Cataluña y la investidura, últimas noticias en directo

La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela interroga este viernes en calidad de imputados a Pere Soler, exdirector de los Mossos d'Esquadra —y jefe del mayor Josep Lluís Trapero—, y a César Puig, ex secretario general del Interior —y segundo del exconseller Joaquim Forn—, por la actuación de este cuerpo policial en el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. Además, el expresident y líder de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, ha asegurado en una entrevista en el El Punt Avui que una repetición de las elecciones en Cataluña no sería "ninguna tragedia", aunque ha recalcado que esa "no es la prioridad" porque "no lo desea nadie". El número uno y la número dos de ERC, Oriol Junqueras y Marta Rovira, respectivamente, han pedido en un artículo conjunto publicado en la web de la formación construir "una mayoría amplia y transversal" para superar las debilidades del republicanismo. Además, este jueves las formaciones independentistas JxCat y ERC cerraron un acuerdo de legislatura, pendiente de que sea valorado y eventualmente asumido por la CUP.