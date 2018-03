Los empresarios alemanes reprochan a Torrent que hable de “presos políticos”

Roger Torrent, junto al presidente del círculo de directivos de habla alemana, Albert Peters. EFE | vídeo: europa press

El Círculo de Directivos de Habla Alemana ha celebrado este martes en Barcelona un coloquio con el presidente del Parlament, Roger Torrent, como invitado. El evento se ha celebrado en el Círculo Ecuestre y ha comenzado con un llamamiento del presidente de la entidad, Albert Peters, a encontrar una salida dialogada para Cataluña. Pero pese a ese tono conciliador, varios asistentes a la comida no han dudado en aplaudir la petición de cárcel para los políticos independentistas hecha por un comensal. A Torrent también le han afeado que hable de presos políticos y le han pedido que deje de llevar el lazo amarillo.

En el turno de preguntas, restringido a los miembros del lobby empresarial, uno de los participantes, con un fuerte acento alemán, ha acusado a las formaciones independentistas de “mentir” a los catalanes. “Yo voto porque todos ustedes vayan a prisión”, ha espetado, en medio de aplausos de varios de los asistentes. Peters automáticamente ha tomado la palabra. Tras hacer un llamamiento al orden, ha asegurado que “es una opinión de un socio que no representa al Círculo”.

Otra asistente ha criticado que Torrent porte en la solapa el lazo amarillo que simboliza la denuncia contra la prisión preventiva contra exmiembros del Govern y los exlíderes de la ANC y Òmnium Cultural. De hecho, le ha solicitado que se lo quite porque ha considerado que “la insulta”. “Los que están en prisión no son ningunos angelitos”, ha asegurado la mujer entre los aplausos del público. Torrent ha asegurado que si no llevara el lazo seguiría defendiendo las mismas convicciones.

El lobby Kreis Deutschsprachiger Führungskräfte cuenta con unos 220 asociados, empresarios y ejecutivos con fuerte presencia de miembros de las comunidades alemana, austriaca y suiza. "Nuestra intención es poner de manifiesto la esperanza a una situación estable en Cataluña como base para cualquier inversión en Catalunya, España y Europa", decía la invitación al evento.

El presidente del Parlament ha abogado por una solución que combine “eficacia política y dignidad democrática” en Cataluña. También ha asegurado que trabajará por defender el derecho del expresidente de la ANC y ahora diputado de Junts per Catalunya Jordi Sànchez a poder someterse al debate de investidura del próximo lunes en tanto su papel como presidente de la Cámara es defender los derechos de todos los parlamentarios.

Peters ha presentado a Torrent y en su intervención inicial ha criticado el inmovilismo del Gobierno central y los agravios a los que se enfrentan las empresas afincadas en Cataluña. “Tenemos que pagar y tragar. Eso no puede ser”, ha dicho. El presidente del Círculo de Directivos también han criticado la actitud de Torrent al no querer saludar al Rey Felipe VI durante la inauguración del Mobile World Congress. Pero también ha criticado al Monarca al considerar que su discurso tras el referéndum ilegal no fue "conciliador".

“No se puede desaprovechar ninguna situación para hablar”, ha asegurado. Peters también ha criticado la polémica intervención de Torrent en el Colegio de Abogados. "Si se habla de la situación de los presos hay que hablar también de los trabajadores y las familias de las 3.000 empresas que han huido de Cataluña", ha dicho.