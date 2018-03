Cataluña y la investidura, últimas noticias en directo

EL PAÍS

Xavier Domènech: "Hoy me he reunido con el Presidente del Parlamento, Roger Torrent, para comunicarle que el candidato de Junts per Catalunya no tendrá nuestro apoyo. La propuesta de candidatura de Jordi Sánchez, a pesar de tener todo el derecho, no constituirá un Gobierno efectivo".

