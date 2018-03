Puigdemont renuncia a la presidencia y señala a Sànchez como sustituto

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha oficializado este miércoles que renuncia a recuperar la presidencia y ha señalado como sustituto al número dos de la lista Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, encarcelado de manera preventiva en Soto del Real por presuntos delitos de rebelión y sedición. Puigdemont ha hablado a través de un video publicado en las redes sociales en el que dice que renuncia "provisionalmente" a ser investido y anuncia la creación de un "Consejo de la república" en Bélgica que ha de impulsar el "proceso constituyente".

"Hoy he informado al presidente del Parlament que, de manera provisional, no presento mi candidatura a presidir la Generalitat y le he pedido que se inicie lo antes posible una ronda de consultas para nombrar a otro candidato", ha explicado Puigdemont. A continuación, el expresidente anunciado que su formación propondrá al expresidente de la Asamblea Nacional Catalana como nuevo presidenciable. "Sànchez es el número dos de nuestra lista y representa como nadie los valores de Junts per Catalunya y es un hombre de paz", ha dicho.

Puigdemont ha justificado su decisión de desistir en la investidura en tanto "en que en las actuales condiciones esta es la forma para que se pueda vehicular un gobierno lo antes posible" y poner fin a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "Ninguna motivación individual es indispensable para el nuestro movimiento y sé que el camino es largo y lleno de dificultades", ha dicho. "Ahora Madrid no tendrá ninguna excusa para continuar con su política de ocupación", ha advertido.

El expresidente catalán, huido de la justicia española en Bélgica, ha ratificado su compromiso de "mantener la legitimidad de la república votada por los ciudadanos y ratificada por el Parlament". Por ello también ha explicado que se pondrá en marcha un Consejo de la República en Bruselas. Este órgano, conformado por representantes de los partidos independentistas, "liderará el camino hacia la independencia efectiva" y buscará internacionalizar la situación política en Cataluña, además de "culminar el proceso constituyente".

La renuncia de Puigdemont llega tras más de dos meses de incertidumbre y de negociaciones a tres bandas entre su candidatura Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP. Con todo, lo más probable es que Sánchez tampoco pueda ser presidente de la Generalitat, ya que el Gobierno central ha dejado claro los últimos días que no levantará la intervención de la autonomia catalana mientras no haya un candidato a la presidencia que esté libre de cargas judiciales.