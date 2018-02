En vilo por las ayudas para la lucha contra el VIH en la Comunidad de Madrid

El primer año de implantación del nuevo modelo de financiación de programas sociales a cargo del 0,7% del IRPF ha puesto en apuros a distintas organizaciones asistenciales madrileñas. Hasta 2016, todos los fondos se repartían desde la Administración central, pero una sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado (9/2017) puso en manos de las comunidades autónomas el 80% de estas partidas. En Madrid fueron 26 millones durante el ejercicio de 2017. Sin embargo, el 81% de los 1.271 proyectos presentados se han quedado sin financiación pública. Entre las entidades afectadas, las más perjudicadas han sido las organizaciones dedicadas a la asistencia de personas con VIH.

El mes pasado, la ONG Apoyo Positivo denunciaba esta situación a través de una recogida de firmas en la plataforma Change.org e instaba a la Comunidad de Madrid a reconsiderar las bases de esta convocatoria que ha dejado sin ayudas a proyectos de continuidad que llevan más de 15 años funcionando. “Entre estos proyectos se encuentra el programa de viviendas autogestionadas para personas con VIH que, sin estas subvenciones, se verán en la calle muy pronto”, explica Reyes Velayos, presidenta de Apoyo Positivo.

Más de 3.000 personas se beneficiaron el año pasado de los programas de orientación laboral, formación y asistencia domiciliaria y psicosocial llevadas a cabo por la ONG madrileña. “Será el mismo número de afectados si finalmente no recibimos ningún tipo de ayudas”, lamenta Velayos.

El procedimiento de la convocatoria se realizó a través de concurrencia competitiva —una comisión de expertos valoró y puntuó los proyectos presentados— y se valoraron aspectos como la dimensión de las entidades (número de sedes estatales, socios, proyectos presentados e implantados con anterioridad, etcétera). “Es ilógico que se tenga en cuenta el número de oficinas en otras ciudades de España cuando estos proyectos se desarrollan únicamente en la Comunidad de Madrid. Nosotros no podemos competir con entidades como Cruz Roja. Con estas bases, organizaciones como la nuestra están en total desventaja”, denuncia Velayos. “Otro de los problemas de esta convocatoria es que permitía solicitar cualquier cantidad y obligaba al pago total. Nuestros proyectos superaban la puntuación requerida, pero ya no quedaba dinero”, añade.

En conversación con EL PAÍS, el director de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Pablo Gómez-Tavira, coincide en que estas bases no se ajustan a los parámetros regionales: “Mantiene criterios anteriores elaborados de manera estatal que ya no deberían tener efecto. Nuestro objetivo es mejorar la convocatoria de este 2018 para que el año que viene no vuelva a suceder esto”.

Presupuesto extraordinario

Mientras tanto, la Consejería de Políticas Sociales y Familia ha anunciado que destinará un presupuesto extraordinario para aquellas organizaciones que se han quedado sin subvención, “siempre que cumplan los requisitos que se van a establecer”. Su aprobación se debatirá en el consejo de Gobierno regional de la semana que viene.

Esta medida puede evitar el cierre de la ONG Apoyo Positivo, que ya ha despedido a la mitad de su plantilla por falta de fondos públicos. Entre sus responsables persiste el temor a que “haberse quedado fuera de esta convocatoria repercuta en el carácter de continuidad de sus proyectos para futuras convocatorias”.

El año pasado se diagnosticaron 125 nuevos casos de VIH en la Comunidad de Madrid, según el último informe del Servicio de Epidemiología de la Comunidad. Apoyo Positivo y otras organizaciones volcadas en la defensa de los derechos de personas con VIH como BASIDA, COGAM o Fundación Triángulo —cuyos proyectos se han quedado también fuera de la financiación del IRPF— denuncian retrasos en los pagos de las subvenciones dependientes de la Consejería de Sanidad.

“Nosotros acabamos de recibir un pago de 58.500 euros que nos debían de una subvención correspondiente al curso 2015-2016, pero la Comunidad de Madrid sigue sin publicar las subvenciones de 2017”, lamenta la presidenta de Apoyo Positivo.

Preguntado por esta misma cuestión en el pleno de la Asamblea de Madrid celebrado el 8 de febrero, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, señalaba que “el anuncio se producirá este mismo mes”.