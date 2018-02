“Somos diferentes y tenemos que estar orgullosos de serlo. Necesitamos a los demás para saber quiénes somos”. Con un elogio a la diversidad, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cerró ayer la ceremonia de entrega de los premios Ciutat de Barcelona del año 2017. Un año difícil: por los atentados de agosto, las cargas policiales del 1 de octubre, la declaración unilateral de independencia y la aplicación del 155. Y también por los soberanistas encarcelados, referencia común en la mayoría de los discursos de los premiados y en la intervención de la alcaldesa, que de paso aprovechó para defender el modelo de escuela catalana y para decir que no permitirá que nadie cuestione el catalán en las aulas.

En el mismo lugar en el que dio el pregón de las fiestas de la Mercè el pasado septiembre, el Saló de Cent, recogió ayer la filósofa Marina Garcés el premio Ciutat de Barcelona de ensayo en ciencias sociales por Nueva Ilustración Radical. Garcés agradeció “un premio tan grande para un libro tan pequeño”, cuyas 75 páginas enseñó a los asistentes con una mano. “Sabemos muy poco sobre cómo vivir juntos. Por eso se llena el mundo de cárceles”, dijo Garcés.

“Lo más bonito que me han dicho es gracias por hacer la película”, dijo el otro gran nombre de la entrega de premios, la directora Carla Simón con su vida hecha cine en Estiu 1993. Las protagonistas de los premios fueron las mujeres: conocidas como Simón o anónimas y luchadoras como las que forman parte de Sindihogar, el autodenominado sindicato independiente de mujeres trabajadoras, Premio a la Educación, y que no solo ponen rostro esas tareas invisibles de las cuidadoras, sino que “llenan de cultura la ciudad”, como dijo Elizabeth Romero, que habló en representación del colectivo. “El proceso de creación no es posible sin los cuidados y la reproducción”, reivindicó la alcaldesa, que también hizo referencia a las dos bienales sobre filosofía y ciencia que quiere impulsar el recién nombrado comisionado de Cultura, Joan Subirats, que se sentó junto al equipo de Gobierno en la entrega de los premios.

El grupo de periodistas que impulsó la revista 5W recibió el Premio a los Medios de Comunicación. Uno de sus fundadores, Agus Morales, alertó de los dos principales riesgos de la profesión hoy en día: la xenofobia y el paternalismo. Quiso dedicar el galardón a todos aquellos reporteros que “cuentan lo que no quieren que se sepa”.

Los premios Ciutat de Barcelona de este año incorporaron una nueva categoría, relacionada con las ciencias ambientales, y que premió un estudio sobre la expansión del mosquito tigre. “La categoría encaja con el compromiso de la ciudad en la lucha contra el cambio climático”, afirmó Colau.