Albiol: “La Generalitat no podrá caer más bajo si Artadi es presidenta”

Xavier Garcia Albiol, líder del Partido Popular en Cataluña, ha descalificado el mediodía de este jueves la posibilidad de que la diputada de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, pueda ser nombrada presidenta de la Generalitat. A preguntas de los periodistas, el diputado popular ha afirmado: "La opción de esta señora es rizar el rizo. No ha demostrado absolutamente nada ni a nivel político, institucional y no es un referente de nadie más allá de Puigdemont y de sus compañeros de viaje. Si al final, la opción de los partidos independentistas es que la primera autoridad de Cataluña sea esta señora, con todo el respeto, la institución no podría haber caído tan bajo ni ella aspirar a tanto".

A preguntas de periodistas, Albiol ha alegado, cuando se le ha requerido que por qué considera que Artadi no está capacitada para el cargo, que la política catalana ha entrado en una dinámica que hace falta poner al frente de la Generalitat a un Govern "de los mejores". "Con toda sinceridad: el mérito que le conocemos es que es que fue directora de campaña de Puigdemont. No es la mejor opción. Y me consta que una parte importante de los miembros independentistas del Parlament no están conformes. No sé que dirán en el PDeCAT de que se presente a una independiente amiga de Puigdemont como candidata".

Tras reconocer que quizá se estaba metiendo en algo que no le incumbe, Albiol, que ha perdido su plaza de senador autonómico tras los malos resultados del PP en Cataluña, ha apuntado que la propuesta de Artadi demuestra que el PDeCAT no tiene "cuadros" ni personas válidas para acceder al cargo, por lo que deben buscar a una independiente. "Y repito: su mérito es esta confianza del anterior Govern y directora de campaña de Puigdemont. Creo que la política es algo más serio del espectáculo que nos están dando en las últimas semanas".

Licenciada en Economía y doctora por Harvard, Artadi había sido asesora del Foro Económico de Davos o el Banco Mundial. La hipótesis de que sea candidata ha cobrado fuerza en las últimas horas. Sin embargo, ella misma ha querido enfriar la propuesta al señalar esta tarde: "Puigdemont es nuestro candidato y sobre todo es el candidato del Parlament".