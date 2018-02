El clic del humor feminista

La risa, según dicen, es liberadora. Pero además de a la libertad, la risa puede servir a la igualdad y a la fraternidad (o, mejor, a la sororidad). El humor feminista vive un buen momento en varios formatos: surgen por doquier iniciativas en viñetas gráficas, vídeos de YouTube o espectáculos escénicos. Al menos tres de estos últimos figuran esta temporada en la cartelera teatral madrileña: Deforme Semanal, de Lucía Lijtmaer e Isa Calderón, Abandónate mucho, de Las XL, o Feminismo para torpes, de Nerea Pérez.

Deforme Semanal, quincenalmente en el Teatro Arlequín, “es el primer late night show feminista en España”, explica Calderón. Así replica el formato de los programas nocturnos televisivos: análisis de la actualidad, entrevistas, monólogos, actuaciones. No trata exclusivamente sobre feminismo, aunque siempre está presente una perspectiva de género. Entre sus invitados se cuentan ya nombres como Borja Cobeaga, Leticia Dolera, Charo López o Moderna de Pueblo. “Gente que nos parece interesante y que ya ha hecho su clic con esto del feminismo”, dice Calderón. Y todo desde la autogestión: “Nadie está tan loco como para financiarnos”, dice Lijtmaer.

¿Para qué sirve esto del humor feminista? Quizás para provocar ese clic que cada vez más personas experimentan al calor del movimiento feminista: percibir injusticias allí donde estaban normalizadas, detectar comportamientos antes aceptados pero que ahora ya empiezan a chirriar. Y también para pasarlo bien, claro. Lijtmaer y Calderón ya tienen larga experiencia en el sector: la primera, como periodista y directora del festival Princesas y Darthvaders, de carácter multidisciplinar aunque muy relacionado con el humor (su quinta edición tendrá lugar en junio en La Casa Encendida). Tampoco el tema aquí tiene que ser necesariamente feminista, “aunque a veces el mero hecho de que la que se sube al escenario sea una mujer ya es un acto político”, dice Lijtmaer. La segunda, desde sus Reviews fuertecitas en Internet, críticas cinematográficas en vídeo que mezclan humor y perspectiva de género, además de otras colaboraciones en varios medios de comunicación.

“Se ha pensado tradicionalmente que el humor es universal, pero siempre se ha hecho desde una perspectiva del hombre”, dice Lijtmaer. Ahora la cosa está cambiando gracias también a otras propuestas del género a tener en cuenta como son las monologuistas Patricia Sornosa o Malena Pichot, la youtuber Ter, las ilustradoras Flavita Banana o Monstruo Espagueti, o el espectáculo En Clownstrucción de Degustando placeres, entre muchas otras.

Nerea Pérez en 'Feminismo para torpes'. David Echevarría

La idea para el monólogo Feminismo para torpes surge de cuando la periodista Nerea Pérez adquiere conciencia feminista y se apunta a un taller de autodefensa para mujeres. “Pensaba que me iban a enseñar argumentos para rebatir el machismo, pero resulta que lo que enseñaban eran llaves de artes marciales por si te intentaban violar en San Fermín”, recuerda. Así, su espectáculo viene a ser también una caja de herramientas, una colección de llaves (pero esta vez intelectuales) contra el machismo: “Mi objetivo es que los más cuñaos salgan con dolor de cabeza de la charla de bar o de la reunión familiar”, afirma. Para el show se ayuda de los actores Lucía Jabois y Luis Miguel Ríos, que representan diferentes escenas de machismo cotidiano. “Los uso como los muñequitos que usan los psicólogos infantiles”, bromea Pérez.

Marta Sitjá y Nía Cortijo en 'Abandóname mucho'.

El caballo de batalla de Las XL es la “deconstrucción” del mito del amor romántico, es decir, ese que ha sido difundido ad nauseam por la cultura popular: “Estábamos cansadas de esperar a que viniese a salvarnos un príncipe azul, de pensar que somos media naranja y no una naranja entera”, dice Marta Sitjà, la mitad (eso sí) de Las XL, que completa Nía Cortijo. En su espectáculo, que se puede ver en los Teatros Luchana, mezclan palabra y música, desde copla española hasta Barricada o Albert Pla, “sin ningún ánimo de ser panfletarias, aunque siendo un poco punkis”, dice Sitjà. Según señalan, la idea del amor romántico puede terminar en actitudes posesivas hacia la mujer, celos, agobios y tragedias aún mayores. “Hay que acabar con la idea de que los celos significan un amor más profundo, o la de que cuando tu novio te controla el WhatsApp es porque te quiere, como piensan algunas adolescentes”, afirma la artista. Según anuncian, están preparando un festival de humor feminista en la Comunidad de Madrid que tendrá lugar en los próximos meses y que dará una buena muestra de lo que se cuece en esta escena.

Ataques en redes

El actual auge del movimiento feminista causa en ocasiones reacciones a la contra, a veces furibundas, como se comprueba con frecuencia en las agresiones verbales que se vierten en las redes sociales. “Yo he recibido comentarios increíblemente desagradables, muchos relacionados con mi físico o llamándome puta o feminazi”, dice Calderón; “al principio me afectó porque no imaginaba que el machismo en las redes era tan flagrante, pero ya no me afecta: sé que tengo razón”.

¿Puede la vía del humor romper las fronteras de la caverna? “Lo feminista suele tomarse como algo agresivo o como algo aburrido”, dice Nerea Pérez, “así que las feministas tenemos una ventana de atención muy pequeña. Creo que mediante el humor podemos llegar un poco más allá y es complementario a otras maneras de intentar cambiar las cosas que no te gustan”.