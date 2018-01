Martí Gironell gana el Llull novelando la vida de película de Jean Leon

El nombre de Ceferino Carrión quizá no diga nada, pero este catalán de adopción tuvo una vida de película: la casa familiar de sus padres se quemó y se trasladaron en 1941 a Barcelona; su padre y su hermano mayor perecieron en un buque torpedeado por error durante la Segunda Guerra Mundial; él, vía Francia, huyó de polizonte, tras siete intentos, a EEUU. Ya nacionalizado norteamericano, para escapar de la guerra de Corea se escondió por Hollywood, donde conoció a James Dean y montó con él un restaurante mítico por donde desfilaron desde Paul Newman a los Kennedy. El catering de su restaurante, que llevó él mismo, fue el de la cena en casa de su cliente habitual Marilyn Monroe la noche en que ésta se suicidó. Y como no estaba satisfecho con el vino que servía, en 1964 decidió elaborar el suyo propio en el Penedés, el que bebió Ronald Reagan para celebrar su toma de posesión en la Casa Blanca en 1981. El caldo y el hombre eran Jean Leon, que ahora por fin tendrá también su vida novelada en La força d’un destí, con la que el escritor y periodista Martí Gironell ha obtenido 38º premio Ramon Llull, el mejor dotado de las letras en catalán: 60.000 euros, que convoca el Grupo Planeta a través de su sello Columna.

“Doy la visión próxima, humana, la que hay detrás de los focos de gente muy conocida, imagino las confidencias que se hacían una vez cerrado el restaurante La Scala; ellos son más humanos gracias a él, como le pasó a Newman que seguía sus consejos, y él fue haciéndose a través de ellos; y, con todo, quiero que el lector ría, sufra y experimente un alud de emociones”, asegura Gironell (Besalú, 1971). En el fondo, repite la fórmula literaria que le ha dado grandes rentas de lectores desde su ya exitoso debut con El pont del jueus (2007): un personaje (también en L’arqueòleg) o una situación histórica (la última hasta ahora, Strappo, a partir del expolio del arte románico catalán) sobre la que Gironell va amasando emociones y sentimientos. Así, admite que hace que todo un duro personaje como Frank Sinatra abra su corazón al restaurador…“Son unas aventuras amables donde especialmente los detalles y los escenarios están muy bien trabados y son más determinantes que la psicología de los personajes”, resume Gemma Lienas, miembro del jurado.

Gironell descubrió la figura de Jean Leon durante una comida en la que le sirvieron un vino de aquel y le explicaron por encima la biografía del personaje. “¿Y esta historia no la ha contado nadie? Pues me la pido”, se dijo el periodista, ahora en excedencia de TV-3 tras haber agotado ya un permiso de dos años que pidió para dedicarse a escribir. El siguiente paso se lo dio el oficio: una documentación notable que tuvo su bastión en Ana Carrión Madrazo, hermana de Jean Leon, aún viva y afincada en Barcelona, que le habló de ese chico “enamoradizo, que le apodaban ‘el cebollita’ por ser espigado, pero con un sex-appeal y una facilidad para conectar con la gente excepcional y que fue su gran munición”. Junto a la hermana, que también le facilitó muchas fotografías (“te hablan mucho si sabes mirarlas”, dice Gironell) y el propio hijo de Jean Leon, el escritor se basó en una antigua biografía, los obituarios del The New York Times y los recuerdos de Jaume Rovira, el enólogo con el que Jean Leon construyó luego su bodega.

“Es una novela de una persona de una vida de película, de un self-made man auténtico, y mi versión de ese mundo, una época dorada en EEUU, el del Hollywood de los 50, que contrasta con los años grises y oscuros de la Barcelona franquista”, asegura un Gironell que apunta sentirse más feliz en el mundo del libro que en el del periodismo. “Me llena hablar de mis libros, dar cursos, talleres, los clubs de lectura…”. Parece haber acertado. Autor popular, de la casa editorial donde han aparecido mayormente ya sus trabajos anteriores, la obra de este su segundo galardón (tras el Néstor Luján de novela histórica de 2008 por La venjança del bandoler) aparecerá el 28 de febrero editado en catalán, castellano y francés (por la editorial Belfond, que pertenece a Planeta). Y el galardón sigue en su línea de apostar por autores también conocidos mediáticamente, como ha hecho en sus últimas ediciones: Pilar Rahola, Víctor Amela, Xavier Bosch… Todos contentos.