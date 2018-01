Policías y guardias civiles se manifestan en Barcelona por la equiparación con los cuerpos autonómicos

Unos 35.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, según la Guardia Urbana (160.000 según los organizadores), se manifiestan este mediodía en Barcelona para reclamar la equiparación salarial con los agentes de las policías autonómicas, como los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza. La manifestación ha empezado a mediodía en la plaza Urquinaona y ha finalizado a las dos y media de la tarde, en la Plaza de Catalunya.

En la marcha se ha podido ver numerosas banderas españolas y los manifestantes han lanzado proclamas a favor de la equiparación salarial. A la protesta han asistido los líderes de Ciudadanos, Albert Rivera e Inés Arrimadas y del PP catalán, Xavier García Albiol. También ha participado el senador del PSOE, Francisco González Cabaña, y el secretario general de Vox, Javier Ortega. "No habrá presupuestos sin equiparación. Os lo prometo", ha dicho Rivera, al finalizar la manifestación. Los manifestantes le han respondido a grito de 'presidente, presidente'.

La marcha ha sido organizada por la plataforma por la equiparación salarial Jusapol y reclaman una partida de 500 millones de euros en los Presupuestos de 2018 para igualar las nóminas con los agentes autonómicos.

La plataforma ha organizado esta marcha en Barcelona para presionar a Interior ante la reunión entre sindicatos y ministerio que tendrá lugar el miércoles. No obstante, el pasado martes el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se comprometió ante sendos consejos de la Policía y la Guardia Civil a destinar hasta 1.500 millones, a repartir en tres años, para equiparar, no solo sueldos, sino también derechos sociolaborales con los Mossos d'Esquadra. El documento no citaba a la Ertzaintza, lo que despertó algunos recelos entre las organizaciones-.

Los agentes de los cuerpos estatales ya han protagonizado varias manifestaciones en Madrid -el pasado 6 de octubre y el 18 de noviembre, por la misma reivindicación.