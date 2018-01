La oposición critica a Colau por pactar las cuentas con el PDeCAT

El acuerdo sobre el presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona alcanzado por la alcaldesa, Ada Colau, y el PDeCAT le ha valido duras críticas del resto de la oposición durante la comisión extraordinaria de Economía convocada este viernes para dar trámite a las alegaciones a las cuentas. Desde el gobierno, el teniente de alcalde de Economía y portavoz, Gerardo Pisarello, ha defendido que "en una situación excepcional, el gobierno ha priorizado la estabilidad".

"En un momento de polarización es importante mandar una señal de confianza, no renunciamos a nada, incorporamos cuestiones que no son prioritarias para nosotros pero sí para los otros", ha dicho Pisarello sobre un acuerdo que ha comportado elimitar de las cuentas la partida prevista para el tranvía o dar marcha atrás en la tarificación social para que las familias con más recursos paguen más por las guarderías. Con todo, el portavoz ha recordado que "Barcelona tendrá presupuesto sí o sí". Si el acuerdo no es posible, podrán recurrir a la cuestión de confianza, el recurso que Colau ha querido evitar para no dar imagen de aislamiento.

Durante la comisión especialmente duras han sido las críticas del PSC, que en noviembre rompió su pacto de Gobierno con la alcaldesa. Ciutadans y PP han acusado a la alcaldesa de lanzarse a los brazos del independentismo y al igual que los socialistas ven en el pacto un cambio de cromos entre los partidos que no se limita al ayuntamiento, sino que se extiende al Parlament. Salvo el PP, que ha votado no a las cuentas, el resto de grupos se han reservado el voto para el pleno de la semana que viene. Todo apunta a que Colau podrá salvar el presupuesto gracias a las abstenciones del PDeCAT, ERC y el PSC. Porque los socialistas, por mucho que critiquen las cuentas, las aprobaron cuando estaban en el gobierno con Colau.

El enfrentamiento entre Pisarello y la concejal Montse Ballarín ha sido de los que se recuerdan. "Comienza la colauvergencia", ha convenido la socialista sobre el pacto de Colau con el PDeCAT y ha enumerado la renuncia a la partida del tranvía o a la tarificación social, al tiempo que ha echado en cara a la alcaldesa la subida del transporte. "Necesitamos un gobierno que gobierne en clave de ciudad, no uno que cambie cromos", ha dicho. "Han cambiado tanto que se están desdibujando. No tienen ni modelo, ni visión de ciudad y han traicionado tanto la confianza de quienes confiaron en ustedes que la han perdido", ha añadido.

Pisarello en el turno de réplica ha acusado a Ballarín de intervenir "desde el rencor". "Ustedes aprobaron las cuentas en comisión de gobierno, ¿cómo pueden estar tan acomplejados por Ciutadans como para hacer estas declaraciones?", se ha preguntado.

Desde el PDeCAT, Recasens ha defendido el pacto alcanzado con Colau explicando partida a partida, para concluir: "No lo hacemos por la alcaldesa, sino por los ciudadanos de Barcelona que se lo merecen".

Ciutadans, por boca de Carina Mejías, ha insistido en leer el acuerdo como "un intercambio de favores" entre Colau y los independentistas: "Los intereses de los ciudadanos de Barcelona no pueden someterse a los de los partidos". Incluso el jefe de filas de ERC, Alfred Bosch, ha reprochado al gobierno que haya cedido en la tarificación social de las guarderías ante el PDeCAT cuando los republicanos también lo pedían en sus alegaciones. "No estamos contentos con la actitud del gobierno de la ciudad", Bosch.

Por parte del PP, Javier Mulleras ha afirmado que "Barcelona no puede ser una pieza mas del tablero independentista, ayer la mesa del Parlament, hoy presupuestos, ¿qué será mañana?". "Colau ha dejado de ser la aliada de Barcelona para ser la aliada del independentismo", ha asegurado. Y desde la CUP, Eulàlia Reguant ha acusado a Colau de falta de valentía al incorporar cuestiones como las remunicipalizaciones prometidas, permitir la subida tarifaria o el plan de choque que pedía el PDeCAT sobre el top manta, que contempla mayor presencia policial.