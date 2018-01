La Banda Municipal acusa de “negligencia” al Ayuntamiento y pide ayuda al público

Los músicos de la Banda Sinfónica Municipal hicieron público el martes su malestar hacia el Ayuntamiento durante su último concierto. Desde el escenario leyeron un duro manifiesto en el que hablaron de "situación insoportable", "negligencia crónica" del gobierno de Manuela Carmena y "preluido a la muerte" de la cultura. "Por primera vez en 109 años", sostienen, la banda no dará conciertos en grandes auditorios. El Ayuntamiento responde que "trabaja muy de cerca" con el director y garantiza el "papel clave" de la banda en la programación cultural.

"Querido público, (...) la razón de dirigirnos a todos ustedes de forma tan atípica es para denunciar la situación insostenible en la que se encuentra la banda sinfónica municipal debido a la gestión negligente y descuidada de la que es indirectamente responsable la empresa Madrid Destino, y directamente responsable el Área de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Madrid". Con estas duras palabras, los portavoces de la banda sinfónica dieron comienzo a la lectura de un manifiesto dirigido al gobierno de Ahora Madrid, liderado por Carmena y formado por ediles de Podemos, IU, Equo y Ganemos.

Los músicos creen que el Consistorio no les apoya desde el verano. Aunque la gota que ha colmado el vaso ha sido la falta de planificación invernal, que les está impidiendo dar conciertos en grandes escenarios. El último se celebró en el auditorio Caja de Música, en Cibeles. Se trata de un espacio con un aforo para 200 personas, pero que la banda considera inadecuado (no caben todos sus miembros en el escenario). "Cabe señalar que en el primer concierto celebrado en este espacio el día 13 de septiembre de 2017, poco antes de empezar, nos comunica nuestro director que tenemos que abandonar el escenario unos 20 profesores por cuestiones de seguridad no previstas, algo inadmisible, dado que la banda no puede actuar fraccionada", afirma.

El Ayuntamiento explica que, aparte de los conciertos en la Caja de Música, se está reformando el auditorio de la Casa de Campo. En esta instalación la banda tocará cada domingo de febrero, aunque los músicos aseguran que no existen acuerdos cerrados en este sentido. Una portavoz del Área de Cultura, dirigida por la alcaldesa, sostuvo este miércoles que el gobierno "destina todos los recursos disponibles para el óptimo desarrollo" del trabajo de la banda. Añadió que el ejecutivo ha aumentado los músicos (hay 15 más) y que el presupuesto para la compra de nuevos instrumentos creció un 90% el año pasado. "Teniendo en cuenta que la banda sinfónica contaba con numerosos déficits desde hacía tiempo, este Ayuntamiento trabaja constantemente en su mejora", dijo la portavoz.

No obstante, los reproches de los músicos penetran también el ámbito político. Lamentan el "relativismo" de "determinados burócratas" y dicen estar "dispuestos a luchar" para revertir la "insoportable situación". "La cultura no puede insensibilizarse ante la desidia, dejación o negligencia crónicas como preludio de su propia muerte". Exigen a Carmena que anule la externalización a Madrid Destino, porque "de seguir así, la banda se verá relegada a la insignificancia". La regidora deberá contestar sobre este punto en la próxima comisión de Cultura.

Tras el último concierto, los músicos acabaron así la lectura del manifiesto: "Estimado público, nunca hubiéramos querido llegar a esto; es una coyuntura muy incómoda y les pedimos disculpas por estos minutos que les hemos robado, y les rogamos nos apoyen para que nuestro trabajo sea tratado con el respeto que se merece una institución musical centenaria en una capital cultural europea del siglo XXI".