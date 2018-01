Últimas noticias de Cataluña y el Parlament, en directo

EL PAÍS

Maroto pide a Torrent que "no repita errores". El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha criticado este miércoles que los políticos independentistas en Cataluña sigan "erre que erre", después de que ERC y Junts per Catalunya hayan acordado investir a Carles Puigdemont con Roger Torrent al frente del Parlament. Así, ha reclamado a este último que cumpla la ley y no repita los "errores" de su antecesora, Carme Forcadell. El dirigente del PP ha subrayado que cuando los independentistas han ido a declarar ante el juez y veían "la prisión cerca" han dicho "sí" al 155 de la Constitución o que "no había que hacer la vía unilateral". "Eso dicen los días que les toca declarar ante el juez y después parece que siguen erre que erre", ha enfatizado. Maroto ha recalcado que las leyes están "para cumplirlas" y "el Gobierno de España con Mariano Rajoy a la cabeza va a hacer cumplir la ley en Cataluña", como ha hecho "antes y después de las elecciones catalanas" y hará ante esta "situación nueva con la Mesa del Parlamento catalán". (EP)