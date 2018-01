Albert Boadella se presenta como presidente de Tabarnia en el exilio

Albert Boadella durante la presentación en Barcelona de Tabarnia. CONSUELO BAUTISTA

"La Cataluña no independentista se ha unido en Tabarnia". Así lo han asegurado los organizadores de esta plataforma que agrupa a ciudadanos, a través de las redes sociales, que no comulgan con las tesis independentistas. "Si estos políticos que nos malgobiernan siguen adelante con el procés, nosotros seguiremos con el proceso de seguir siendo catalanes y españoles", ha dicho Joan López Alegre, uno de sus impulsores de Tabarnia.

La plataforma se ha presentado esta mañana en el Colegio Periodistas de Catalunya, en Barcelona, abarrotado y alborotado, y ha contado con la presencia "telemática" de su presidente en el exilio, el director de teatro Albert Boadella: “Ciutadans de Catalunya, no soc aquí”, ha dicho parafraseando al president Josep Tarradellas."Donde nací se llenó de 'trinxeraires' que lo rompieron todo: amistad, familias, negocios".

El fundador de Els Joglars ha sido presentado, con ironía, como alguien que "desconoce el sentido de la palabra humor, persona profundamente anticatalanista que ni siquiera conoce nuestra lengua" y que se rió de Franco en la época del dictador y de Pujol en los años 80, algo que "no han podido permitir en Cataluña" y razón por la cual ha tenido que salir de "esta ciudad abierta y solidaria" que es Barcelona y ha hablado desde "el exilio".

Boadella ha hecho bandera del buen humor, uno de los trazos distintivos que pretende tener la plataforma. "En Tabarnia se quiere reír en libertad", ha dicho en un discurso en catalán subtitulado en castellano. Ha hablado de la "rosa de abril, morena de la serra'", haciendo referencia al Virolai, himno catalán, para clamar: "Basta de tantos capullos disfrazados de senadores".

"Tabarnia pretende ser la respuesta natural de un pueblo que se dice que no existe y que si existe se dice que es fascista y peligroso", ha dicho López. Los tabarneses han aprovechado esta rueda de prensa para anunciar una manifestación "para llenar las calles de Barcelona".

La plataforma, que asegura no recibir subvenciones de ningún tipo, ha remarcado que no pretende convertirse en un partido político sino dar voz a los tabarneses, un colectivo que no se circunscribe solo a las comarcas de las provincias de Tarragona y Barcelona donde claramente ganaron las fuerzas no independentistas en las elecciones del 21-D: "Hay tabarneses también en Lleida y en Girona, por supuesto, en toda Cataluña.