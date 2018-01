"Tú dices 'adiós' y yo digo 'hola". La letra es de los Beatles pero ha servido a Tabarnia como anillo al dedo para lanzar su primer mensaje en vídeo. En algo más de dos minutos, y con el Hello, goodbye de la banda de Liverpool sonando de fondo, una animación repasa los argumentos del independentismo y la respuesta que ha dado la plataforma unionista. El repaso no se olvida de recordar los resultados de las últimas elecciones autonómicas, en los que las fuerzas no independentistas obtuvieron mayoría de votos, aunque no de escaños. Tabarnia es una plataforma ciudadana que defiende la separación de algunas comarcas de Barcelona y Tarragona del resto de Cataluña y su permanencia en España. El vídeo, difundido a través del perfil oficial de Tabarnia en Twitter, ha cosechado más de 2.400 retuits y más de 3.100 me gusta en su primer día.