Los exconsejeros Ponsatí y Puig presentan sus credenciales en el Parlament

Los exconsejeros Clara Ponsatí, que era responsable del Departamento de Educación, y Lluís Puig, que dirigía el de Cultura, huidos a Bruselas, han presentado este lunes en el Parlament las credenciales para convertirse en diputados electos a todos los efectos. Con el registro, los cinco parlamentarios de Junts per Catalunya encausados por el procés secesionista ya han completado los trámites, que consisten en presentar la credencial de la Junta Electoral, la declaración de bienes y el formulario en el que prometen o juran la Constitución.

El expresident Carles Puigdemont ya presentó la documentación la semana pasada y días después la cumplimentaron Jordi Sánchez, número dos de la llista del president y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y el exconsejero de Interior, Joaquim Forn, ambos en prisión. Los otros parlamentarios sujetos a causas judiciales son de Esquerra Republicana: el exvicepresident Oriol Junqueras, que ya ha retirado sus credenciales, mientras queda la duda de los republicanos Toni Comín, exconsejero de Sanidad, y Meritxell Serret, de Agricultura, ambos en Bruselas, ya lo han hecho o no..

La tramitación de los documentos no despeja, sin embargo, la decisión final que tomarán los políticos en Bruselas por si deciden o no acudir al Parlament porque se arriesgarían a ser detenidos y conducidos a prisión. No se sabe, por tanto, si renunciarán al escaño para que corra la lista. El juez del Supremo Pablo Llarena no permitirá que Junqueras, Sánchez y Forn salgan de la cárcel para acudir a la sesión pero permitió que la Mesa autorice la delegación del voto. Junts per Catalunya estudia que la Mesa autorice por analogía el voto delegado de sus diputados en Bruselas.

Con el voto de Junqueras, Sánchez y Forn, la mayoría independentista se elevaría a 65 escaños frente a los 57 del bloque constitucionalista y los ocho de Catalunya en Comú-Podem. Xavier Domènech, portavoz de los comunes, ha reiterado este lunes que no facilitarán que un diputado de Ciudadanos presida la Cámara.