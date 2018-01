Borrando las pruebas del delito

Pablo y Martina caminan, como cada mañana, por la calle de San Marcos, en el barrio de Chueca. De pronto, ella se detiene. “¿Aquí, Martina?”, le espeta Pablo. Ella le mira con ojos de perdón. Mientras Martina hace sus necesidades en la estrecha acera, Pablo se echa la mano al bolsillo. Abochornado, mira a su alrededor: no tiene bolsa para recoger el excremento. Dejarlo allí no es una opción. Saca su teléfono móvil y consulta la aplicación BolsaCan, que le indica que a tan solo 20 metros del lugar hay una papelera con un dispensador de bolsas biodegradables. Problema resuelto. Ambos se acercan hasta ella, recogen una unidad y regresan al lugar de los hechos para borrar la prueba del delito.

BolsaCan es una aplicación móvil —creada por el Organismo Autónomo Informática (IAM) del Ayuntamiento de Madrid— que permite localizar puntos expendedores de bolsas biodegradables para la recogida de excrementos caninos. Según el Consistorio madrileño, de las cerca de 63.500 papeleras que hay en la capital, más de 6.000 tienen este tipo de servicio. Además del servicio de geolocalización que muestra los puntos más cercanos, BolsaCan cuenta también con un buscador manual.

Esta app fue propuesta por el usuario Gone en los presupuestos participativos de 2016 para “tratar de solucionar, al menos en parte, el problema al decidir dejar el excremento en la vía pública” en caso de no contar con recursos para recogerlo. Su idea fue premiada por el Ayuntamiento, quien cree que BolsaCan puede ayudar a “cumplir con la obligación de recoger los excrementos de los canes, contribuir al cuidado y limpieza de la ciudad, y ayudar a la concienciación y educación de los ciudadanos”.

BolsaCan se ha desarrollado con un presupuesto de 8.500 euros y es la décima aplicación creada por el IAM. Aunque de momento solo está disponible para Android, aseguran que ya están trabajando para acceder desde iOS.