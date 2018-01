Últimas noticias de Cataluña tras las elecciones, en directo

EL PAÍS

Carme Forcadell: "En un Parlament se debe poder hablar de todo, no me cansaré de decirlo. Si abrimos la puerta a la censura, no la podremos cerrar más. Si es sobre independencia o sobre la igualdad, deben entrar todos los debates. No me postularé para repetir como presidenta de esta Cámara. He agotado un ciclo".