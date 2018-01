Provocación en forma de videoarte

“Colóquese en la zona frente al monitor, el sistema detectará automáticamente su posición, movimientos y expresiones faciales”. Esto se puede leer en las instrucciones de la instalación Realidades Observables, que forma parte de la novena edición de MADATAC (Muestra de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas) y que se podrá ver en Medialab-Prado (Alameda, 15) hasta el próximo lunes.

Las normas de la obra expuesta parece un protocolo de seguridad, pero nada más lejos de la realidad. Aquel que obedezca estará interactuando con una pieza de videoarte y podrá modificarla a través de su cara y su cuerpo. “El arte no existiría sin el público”, apunta Ana Marcos, del colectivo 3D Interactivo —responsable de esta obra interactiva—. “Y aquí es también el público el que participa y le da el último toque a la pieza”, añade.

Así, las reacciones del usuario son recogidas por el sistema y proyectadas en una pantalla que muestra cuatro escenarios (fuego, agua, mar y aire). “El visitante puede interactuar con la obra siguiendo las instrucciones o bien de manera intuitiva, ya que el propio sistema refleja qué tipo de reacciones está registrando”, aclara Alfonso Villanueva, el otro integrante de 3D Interactivo.

MADATAC arranca hoy su novena edición (hasta el 20 de enero) y como cada año trae consigo una oleada de videoarte y multitud de apuestas relacionadas con las nuevas tecnologías. En total, más de 400 piezas creadas por 51 artistas de todo el mundo componen esta muestra que, como explica su director Iury Lech “trata de potenciar el arte transgresor, arriesgado y desconocido y apostar por el nuevo talento”.

“Son obras de arte nuevas, sin precedentes, y que transforman a todo aquel que las ve y se relaciona con ellas”, dice Lech. Su lema de este año (Interactivo/Exteractivo) hace referencia precisamente a esa interacción y observación. “Este tipo de arte se basa en la implicación del público, pero son piezas que también se observan y que nos observan; como la pieza Realidades Observables, a eso hace referencia el término exteractivo”, explica Lech. Y añade: “Creamos continuamente nuevas palabras porque este nuevo arte va por delante de cualquier institución lingüística y las necesitamos para expresarnos adecuadamente”.

Como ya sucediera en la edición anterior, la sede central de MADATAC será el Centro Cultural Conde Duque (Conde Duque, 9), aunque este año la muestra ha aumentado sus espacios expositivos con la implicación de Medialab-Prado y la galería ASPA Contemporary, donde la artista Nieves de la Fuente mostrará (a partir del lunes) su instalación interactiva de realidad virtual No habrá servicio los domingos ni en el cumpleaños de la Reina Victoria. “Son los propios espacios los que nos piden participar”, apunta Lech, y pone como ejemplo la participación de MediaLab-Prado, “un lugar que experimenta continuamente con los nuevos medios”. “Y deberíamos estar en otros espacios como el Museo del Prado o el Reina Sofía, pero aún son renuentes a este tipo de arte”, añade.

Realidad virtual



Además de Realidades Observables, Medialab-Prado alberga la instalación del taiwanés Ya-Lun Tao, Panopticon-Time Dimension-In the Mirror_Out of the Mirror (hasta el 15 de enero), que invita a realizar un recorrido virtual por el edificio, a través del cual el visitante podrá experimentar la sensación mental de transportarse de una realidad a otra. El artista digital, que puede replicar virtualmente cualquier edificio, cuenta que “no necesitó planos del mismo y que simplemente lo hizo consultando fotografías de Google”. Y el director de la muestra apunta: “En esta edición de MADATAC hemos querido apostar fuerte por las piezas de realidad virtual y realidad aumentada”.

Otra sede, ya veterana, es el hotel NH Collection Eurobuilding (Padre Damián, 23) en el que hoy se proyectarán (19.00) nueve piezas de arte generativo, collages y animación sobre su pantalla abovedada de LED —la mayor de Europa y la segunda más grande del mundo—. Uno de los trabajos que se podrá ver es el de la artista, residente en Nueva York, Sonia Li, que define sus piezas de videoarte como “experimentos en los que explora la esencia del universo a través del baile”. Por otro lado, en la sala Edimburgo del hotel, se pondrán en marcha los hologramas de los videoartistas Alessio Spirli, Christian Zanotto y Fran Pérez Rus: una serie de representaciones simultáneas en 3D que abordan temas como la deforestación o la supremacía de las marcas y símbolos.

La programación de MADATAC09 también contará con mesas redondas, talleres y los conciertos audiovisuales de Boris Divider, Tatsuru Arai y Alex Augier (19 y 20 de enero). En la clausura se hará entrega de los premios. El más importante de todos ellos, el MADATAC, está dotado con 1.500 euros y una residencia de dos meses para la producción de una obra audiovisual en el centro de arte Casa de Velázquez.