Los diputados tienen que jurar o prometer la Constitución

Los candidatos elegidos el 21 de diciembre para representar a la ciudadanía catalana deberán jurar o prometer la Constitución española y el Estatut para acceder al pleno ejercicio de su condición de diputado en el Parlament. Así lo indica el artículo 23 del reglamento de la Cámara catalana, que también obliga a los futuros parlamentarios a declarar sus actividades y bienes. Para prometer o jurar la Constitución, fuentes del Parlament señalan que se puede entregar el documento firmado a título individual presencialmente, o bien enviarlo por correo.

El primer requisito que marca la Cámara para ejercer como diputado es el de presentar en el Registro General del Parlament la credencial expedida. Una gestión que ayer hicieron todos los diputados electos del grupo de Junts per Catalunya, incluido el expresidente huido, Carles Puigdemont, según fuentes del partido. Aunque los exconsejeros Lluís Puig y Clara Ponsatí aún no lo han hecho, la formación independentista asegura que ello no significa la renuncia al cargo.

El exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconsejero de su partido (ERC) Toni Comín presentaron también sus credenciales en el Parlament, mientras que Carles Mundó, que se llegó a barajar como presidenciable en sustitución de Junqueras, anunció que renuncia a su acta “por cuestiones personales” y regresa a la abogacía.

El juez decidirá si Junqueras puede o no asistir a la constitución del Parlament y al pleno de investidura. Por lo que se refiere a Comín, si regresa de Bélgica, se arriesga a acabar en la cárcel porque pesa contra él una orden de detención. Hay seis diputados electos más en la misma situación, ya sea en la cárcel o en Bruselas.