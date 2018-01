Mundó renuncia al acta de diputado y el Parlament recibe la credencial de Puigdemont

Carles Mundó, exconsejero de Justicia catalán, ha renunciado a su acta de diputado por cuestiones personales, según fuentes de ERC. El exconsejero no se desvincula del partido, pero volverá a su actividad como abogado. Mientras tanto, Carles Puigdemont está a un paso de ser oficialmente diputado del Parlament de Cataluña. Miembros de la candidatura de Junts per Catalunya han presentado esta mañana ante la Cámara la credencial de la Junta Electoral que certifica la condición de electo. Para completar el trámite solo falta presentar el escrito que certifique que se cumplirá con la Constitución y su declaración de bienes. Otros dos exconsejeros que se encuentran en Bruselas, Clara Ponsatí y Lluís Puig, no han completado el trámite.

Según informa el digital Elmon, Junts per Catalunya ha presentado este mediodía 30 credenciales al registro del Parlament, incluida la de Puigdemont. Ya la semana pasada había hecho el mismo procedimiento con las de los diputados electos Jordi Sànchez y Joaquim Forn, ambos en prisión preventiva por decisión del Tribunal Supremo que los investiga por posibles delitos de sedición y rebelión.

Los diputados no suelen hacer esta gestión de manera personal, sino que se encarga a los asistentes de las candidaturas. El Parlament no especifica qué grupos ya han hecho el trámite pero al día de ayer el registro de la Cámara había recibido unas cuarenta credenciales. Este documento lo entregan las Juntas Electorales.

El trámite para ser oficialmente diputado pasa por presentar la credencial al registro del Parlament. Después hay que aportar una declaración de compromiso con la Constitución y el Estatuto y la declaración de bienes y actividades. Que ni Ponsatí ni Puig hayan completado el trámite es un indicio de que pueden declinar ser diputados.