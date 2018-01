Los partidos buscan una “reforma global” para regenerar la política madrileña

La incompatibilidad entre los cargos de alcalde y parlamentario ya es una realidad en Galicia (1996), Andalucía (2011) y Murcia (2015), donde los munícipes no pueden compatibilizar cargo en la Cámara regional. En caso de ser elegidos en las elecciones, deben dimitir de sus atribuciones locales. La ley, sin embargo, aún no se ha hecho efectiva en el Congreso. Eso sí: aunque se permite ejercer dos cargos, no es legal recibir dos sueldos públicos. “En Galicia el PP aprobó la ley para que Paco Vázquez (alcalde de A Coruña) no pudiera hacerle sombra a Manuel Fraga”, explican fuentes del PSdeG. Fraga mantuvo la presidencia de la Xunta de Galicia entre 1990 y 2005. Serrano señala que algo similar ocurrió en Andalucía, donde la iniciativa socialista trataba de contrarrestar el tirón electoral de los alcaldes de las capitales de provincia. El PP recurrió la ley, pero el Constitucional terminó avalándola en septiembre de 2014.