La banda sonora de las galaxias

“Este tiempo fuera del cine he aprendido mucho de composición y de nuevas sonoridades; he crecido como artista”, cuenta en su pequeño estudio en Madrid, en el sótano del chalet donde se crio. Hace un hueco en sus vacaciones en la capital para el concierto en el que, además de escuchar fragmentos de Supermán, La guerra de las galaxias, Indiana Jones, Harry Potter, Tiburón, Parque Jurásico o E.T., el extraterrestre —acompañados de proyecciones de las películas—, aparecerán en el escenario la violinista Leticia Moreno; el ilusionista Jorge Blass; la artista de arena Didi Rodan, y el cantante y actor Juan Pablo DiPace.

“Más allá de un mero concierto, el público va a disfrutar de una experiencia”, asegura. Producido por High C Music y con la Discoplay Symphony Orchestra —nueva iniciativa sinfónica especializada en bandas sonoras—, Música de cine: homenaje a John Williams es “un regalo muy navideño”. “Queremos que la gente lo recuerde como un regalo de Navidad”, añade Vidal, que profesa admiración y cariño por John Williams. “Es un genio. Trabaja con grandes directores y crea melodías que nunca han pasado de moda; hace obras de arte”. Es la tercera vez que Vidal homenajea a Williams.

El artista madrileño ha mamado la música y el arte en casa. Su abuelo fue presidente de la legendaria discográfica Hispavox, y cada generación de su familia ha disfrutado de momentos artísticos: “Hay que ayudar a los niños en sus experiencias, dejarles elegir libremente. Yo empecé en la música con cuatro años. Mis padres son médicos —aunque mi madre había conocido el mundo de la danza desde dentro—, pero aman el piano y me animaron”.

Tras un tiempo fuera, Vidal, a punto de lanzar su proyecto personal, acaba de regresar al cine. Ha compuesto la banda sonora del documental The Best Day of My Life, de Fernando González Molina, y está inmerso en la creación de las bandas sonoras de la nueva película de Julio Medem y del debut en la dirección del productor Ibon Cormenzana. “Y sigo con Chroma Music, empresa que comparto con mi socio, especializada en tráileres de películas y con 90 compositores colaborando con nosotros”, apunta. Sigue yendo en bicicleta a trabajar a su compañía en Venice Beach (Los Ángeles), pero ha notado el frenesí de sus últimos años: “He empezado con la meditación”. “Tengo 33 años y llevo 18 o 20 películas. Era demasiado. Busco una vida más equilibrada y a disfrutar más de momentos como el concierto del Real. También que conmigo lo disfrute el público”.