València desactiva este viernes la alerta por contaminación del aire

El alcalde de València, Joan Ribó, ha adelantado este jueves que mañana está previsto que se desactive la alerta dos del protocolo por contaminación del aire en la ciudad debido a que los datos son ya normales. Según el primer edil, el Consistorio solo está pendiente de que la Consejería de Medio Ambiente valide los datos medioambientales de la ciudad.

"Ya no hay ninguna necesidad", según el alcalde, de mantener ese nivel de alerta, decretado el pasado viernes por el Ayuntamiento y que implica aumentar la información a la población sensible, sobre todo a colegios. "Hemos estado en una situación muy anómala durante el mes de noviembre" con un tiempo muy seco y un único día de lluvias , y el cambio climático causa episodios como este.

El Ayuntamiento de Valencia decretó el pasado miércoles, 22 de noviembre, el episodio tipo 1 por contaminación por PM10 (partículas en suspensión) en la capital, que incluye solo medidas informativas a la población y la recomendación a los vecinos de no hacer ejercicio intenso al aire libre. La quema de la paja del arroz que se lleva a cabo estos días en municipios cercanos a Valencia y las condiciones atmosféricas de altas presiones, con ausencia de viento que disperse las partículas, obligó a activar el protocolo.

El Consistorio pidió explicaciones a la Generalitat, porque "no tiene mucho sentido" quemar paja cuando la contaminación no se puede dispersar a causa del anticiclón, dijeron entonces. El sector arrocero de la Unió de Llauradors advirtió posteriormente de que hacía ya una semana que no se quemaba la paja del arroz y por tanto era "difícil" atribuirle la causa de una "supuesta contaminación atmosférica" en la ciudad de València.

Un museo para el Tribunal de las Aguas

El primer edil ha hecho estas declaraciones tras asistir al acto de hermanamiento entre los dos Patrimonios Culturales Inmateriales de la Humanidad, "que proyectan València hacia el mundo, junto con la Lonja de la Seda, el tercer monumento reconocido por la Unesco", ha dicho Ribó.

El acto, que ha coincidido con la sesión de los jueves del famoso tribunal -donde se ha tratado un caso-, ha contado con la presencia de las dos falleras mayores de Valencia, Rocío Gil y Daniela Gómez,y el regidor Pere Fuset, quienes han recordado que hace ahora un año las Fallas de Valencia fueron reconocidas por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Ribó se ha mostrado a favor de suscribir un convenio con el Tribunal de las Aguas para que a partir de 2018 cuente con un espacio museístico para darse a conocer. Será en la Bibilioteca municipal que hay en la Casa Vestuario en la plaza de la Mare de Déu.