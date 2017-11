Salvador: “No queremos que l’Horta sea un museo sino un espacio vivo”

Las Cortes Valencianas han dado este miércoles vía libre a la tramitación de una ley autonómica que protegerá la huerta, una de las pocas que sobreviven en Europa. El proyecto de ley elaborado por la consejería de María José Salvador se ha debatido en el Parlamento 17 años después de que el Consell Valencià de Cultura (CVC) instara al entonces Gobierno valenciano -en manos del PP- a que protegiese este espacio de alto valor agrícola y paisajístico.

El Parlamento ha debatido y votado en su sesión de hoy las dos enmiendas a la totalidad de PP y Ciudadanos, que pedían la devolución del texto al Consell y su reformulación al considerar que es "confiscatoria" y perjudica a los agricultores. Los votos del PSPV-PSOE, Compromís, Podem y los exdiputados de Ciudadanos han evitado la devolución del texto.

La consejera de Territorio y Vivienda, María José Salvador, ha justificado la necesidad de una ley y un plan de acción territorial que proteja la huerta de una nueva ola de especulación urbanística. "La presión inmobiliaria ha transformado en suelo urbanizado más del 30% de este terreno histórico", ha dicho la consejera.

Uno de los objetivos fundamentales de la ley, que se desarrollará a través del Plan de Acción Territorial (PAT), será la ordenación y conservación activa de más de 10.000 hectáreas de huerta, la regulación de usos y actividades permitidas y la recuperación de zonas degradadas de huerta. El texto destaca lo crucial de sostener mediambientalmente este espacio porque conecta cuatro ecosistemas hídricos de alto valor como son el río Túria, el mar Mediterráneo, la Albufera y la propia huerta.

"No se trata solo de un proyecto de ley sino de un pacto social, es un nuevo rumbo en las políticas públicas contra el urbanismo especulador", ha enfatizado María José Salvador, quien ha criticado que el PP no haya hecho nada por este espacio singular durante las dos décadas que ha gobernado la Generalitat. "No queremos un museo de l'Horta sino una tierra fértil y cultivada, un espacio vivo y sostenible", ha añadido.

Uno de los puntos del texto más polémicos ha sido el de medidas para garantizar el cultivo de las tierras que, en casos extremos -por ejemplo, si el propietario ha dejado dos años sin labrar sus parcelas de huerta-, activa un sistema de arrendamiento forzoso a terceros que sí estén dispuestos a cultivar las explotaciones.

El diputado del PP Luis Santamaría, en su defensa de la enmienda a la totalidad que ha presentado su grupo contra el proyecto de ley, ha denunciado que es una ley "confiscatoria" por el punto de la expropiación forzosa y ha criticado que el Consell no haya aceptado apenas enmiendas de las organizaciones de agricultores. También ha criticado que el proyecto de ley nazca "con cero presupuesto".

El parlamentario ha reprobado que el texto promueva "el comunismo" al obligar a "la planificación económica" centralizada y a la creación "del Ente Gestor de la Huerta que le dirá al agricultor lo que tiene que plantar o cómo regar" como ocurría en la china de Mao Zedong. Los populares amenazan con recurrir la ley ante los tribunales una vez se apruebe.

Desde el Grupo de Ciudadanos, la diputada María José García ha anunciado que su grupo también recurrirá la ley al entender que "no se ajusta al derecho constitucional". A su juicio, es una norma "injusta e incompleta" que no recoge las reivindicaciones de las organizaciones agrarias, no garantiza la supervivencia de la profesión ni garantiza el derecho a trabajar "con dignidad" ni recoge consignación presupuestaria.

Tribuna de invitados

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha afirmado hoy que la futura ley de la Huerta de València no ha sido dialogada con esta organización, por lo que ha pedido que se busque un consenso amplio, mientras que la Unió de Llauradors ha apoyado que se regule este espacio "emblemático".

Representantes de ambas organizaciones agrarias, así como del colectivo Per L'Horta y alcaldes y concejales de la comarca de l'Horta -entre ellos los alcaldes de Godella y Meliana-, han seguido desde la tribuna de invitados de las Cortes Valencianas el debate.