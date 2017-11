El pueblo natal de Dolors Montserrat rechaza declararla persona ‘non grata’

Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), el pueblo natal de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha rechazado este martes una moción de la CUP para declararla persona non grata. La iniciativa, en la que también se ha debatido si se otorgaba la misma condición al resto de ministros del Gobierno, al presidente, Mariano Rajoy, y al delegado del Ejecutivo en Cataluña, Enric Millo, ha sido desestimada en un pleno del Ayuntamiento por cuatro votos a favor (dos de la CUP y dos de ERC), cuatro en contra (PP y PSC) y ocho abstenciones (PDeCAT, ICV y dos de ERC), entre ellas la del alcalde, Josep Maria Ribas, de ERC.

La votación en este pueblo de 12.654 habitantes, según los datos del Insituto Nacional de Estadística, se ha repetido tras un empate entre votos a favor y en contra. El alcalde ha decidido continuar con su abstención y no ejercer el voto de calidad, por lo que la moción no ha prosperado al no ser suficiente la mayoría simple. La sesión del pleno ha tenido que ser interrumpida durante unos minutos por Ribas, que ha pedido "que se respetaran los turnos de palabra" durante las intervenciones de los diferentes grupos municipales.

La petición de la CUP señalaba a la ministra como "responsable directa de la violencia policial que se produjo el 1 de octubre y de la represión vivida en Cataluña", una declaración que se ha modificado antes del pleno para incluir a todo el Gobierno del PP y al delegado en Cataluña, Enric Millo.