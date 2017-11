Un catálogo de edificios protegidos lleno de agujeros

El visualizador urbanístico del Ayuntamiento de Madrid ofrece, entre otras cosas, información detallada sobre los edificios protegidos de la ciudad. En muchas ocasiones, incluyen fotografías tomadas cuando se confeccionó el catálogo en la segunda mitad de los años noventa; no se trata de un documento oficial, pero da una idea de cómo era aquello que en su día se decidió que merecía la pena preservar.

En algunos casos, no hay imágenes porque no se tomaron, pero el edificio actual es muy moderno como para ser el que se protegió (es el caso de la calle del Cactus, 29). En otro caso, no es que falten imágenes, es que ni si quiera su existencia consta en el visualizador (paseo de Talleres, 17, en Villaverde), aunque está claro que el edificio que había allí, fuera como fuera, ya no existe, porque fue derruido. Y más extraño aún es el registro del catálogo de la avenida de la Albufera 499, porque ni siquiera existe esa dirección en el callejero.

Pero más allá de esos misterios, el siguiente es un listado de ejemplos de edificios catalogados cuyas imágenes de antes no tienen mucho que ver con las de ahora.

Calle de la Manzana, 14. El catálogo dice que goza de protección integral, pero de la foto del visualizador a su imagen actual hay un abismo. En el buscador web de licencias urbanísticas consta un permiso de diciembre de 2005 para "obras de nueva planta".

Calle de Antonio Grilo, 8. Fue el propio Ayuntamiento, que lo había expropiado un poco antes, el que lo tiró por ruina en torno a 2005. Sin embargo, el catálogo le sigue otorgando protección nivel 1, categoría integral.

Plaza del Seis de Diciembre, 6. La Villa San Miguel se fue deteriorando hasta su ruina total. Fue derribada en 2014, pero sigue catalogada con protección integral.

Calles de Manuel Pavía 18-20 y Puerto Idiazabal 6-8. Este conjunto de edificios mantiene un aire parecido a sus predecesores (tejado a dos aguas, la base de los balcones), pero desde luego es dudoso que tenga que mantener una protección nivel 1, categoría integral tras haber sido rehecho de arriba abajo.

Calle Pilar de Zaragoza, 54. La antigua casa unifamiliar que sigue catalogada con protección nivel dos, categoría estructural, hace más de una década que fue sustituida por un enorme bloque de pisos.

Calle del General Oraá, 73. Aquí también había una casa unifamiliar protegida que sigue constando en el catálogo con protección estructural y que también ha sido sustituida por un edificio de viviendas. Este caso es más reciente (todavía se están comercializando las casas). Constan varias licencias, la primera, de 2014, de demolición total.

Calle de Amaniel, 1. La pequeña edificación de dos plantas que estaba y sigue protegida (nivel 2, estructural) hace muchos años que se demolió para levantar un edificio de cinco pisos.

Calle Ballesta, 17. La fachada, de "restauración obligatoria", según las fichas del catálogo, ha sido profundamente alterada.

Calle del Clavel, 7. La documentación del catálogo menciona un "expediente de licencia de demolición parcial excepto fachadas, en base al Dictamen de la Comisión de Patrimonio de 13/10/99". Sin embargo, el edificio que hoy ocupa esa dirección no tiene nada que ver con el que se catalogó con protección estructural.

Calle de San Bernardo, 48. Su derribo en 2015, después de años de ruina y abandono hasta el colapso final, fue muy polémico, pues llegó después de un último intento de rehabilitación. Sin embargo, el inmueble sigue apareciendo en el catálogo con protección estructural.

Calle Nuestra Señora de Valverde, s/n. El histórico depósito de agua del parque de Fuencarral está a medio derruir desde hace más de una década. La protección se mantiene intacta: estructural.

Paseo de la Castellana, 76. Derruido y vuelto a levantar recientemente. La fachada es muy parecida a la anterior, pero la pregunta es: ¿una vez derribado tiene que seguir protegido en el catálogo? Porque ahí sigue, con protección, eso sí, parcial.

Calle de Nuestra Señora de Valverde, 126. También tiene protección parcial aunque ya solo recuerde un poco al edificio que se catalogó en 1997.

Plaza Juan de Malasaña, 12. Algo muy parecido ocurre con este inmueble de Villa de Vallecas.

Calle de Eras Altas, 2. Justo al lado del anterior, el edificio de tres plantas que ocupa esta dirección no se parece en nada a la vieja casa rural con protección parcial que había antes allí.

Santa Teresa Jornet, 3. También en Villa de Vallecas. La casa unifamiliar protegida fue derruida hace ya algún tiempo.

Plaza de la Emperatriz, 18. Este edificio protegido también fue derribado hace algunos años. Todavía hay un solar en su lugar.

Avenida de Carabanchel Alto, 13. A este edificio protegido le falta la mitad, es decir, la primera planta; solo queda en pie el bajo.

Calle del General Ricardos, 127. Aquí estuvo uno de los últimos cines de Carabanchel, el Florida, en el número 152 de la calle de General Ricardos, que estuvo abierto hasta hace 15 años. El edificio sigue gozando de protección parcial en el catálogo, aunque ha sido transformado de forma significativa.