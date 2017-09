Pacientes y familiares del IVO reclaman a la consejera de Sanidad que "piense en los pacientes"

Alrededor de doscientas personas se han concentrado hoy frente a las instalaciones del Instituto Valenciano de Oncología (IVO) para reclamar que esta entidad "siga estando como está" y pedir a la consejera de Sanidad, Carmen Montón, "que piense en los enfermos".

Convocados a través de las redes sociales, pacientes y sus familiares han llegado a cortar la calle para exigir una solución a las diferencias que se están produciendo entre la Fundación IVO y la Consejería de Sanidad respecto al acuerdo de acción concertada para la atención oncológica.

Ante los concentrados, el jefe del Servicio de Cirugía, Rafael Esteban, ha agradecido el apoyo a la institución, ha mandado un mensaje de "tranquilidad" y se ha mostrado "convencido" de que el problema se solucionará a corto plazo. "Queremos que todo siga como antes", ha manifestado.

Esteban ha destacado que la "razón" del IVO es la asistencia a los pacientes oncológicos de la Comunidad Valenciana, "no hay otra", y ha agregado que hay "buena voluntad" entre las partes" y el personal sanitario. "Seguimos trabajando igual", ha precisado. Durante la intervención de Rafael Esteban, algunos de los concentrados han gritado frases como "Basta de mentiras" y le han preguntado "Por qué no firman" el acuerdo y "Cuándo habrá una solución".

En la concentración también ha participado el diputado popular Luis Santamaría, que ha reclamado que se certifique la garantía de que "la institución de referencia para la ciudad de Valencia y la Comunidad Valenciana no se toca y se queda quieta". "Por aquí ha pasado mi madre, mi tía y mi prima, no se puede tolerar que las familias, que lo que tienen que hacer es dedicar sus esfuerzos a curar una enfermedad, estén pendientes de si el IVO cierra o no", ha agregado.