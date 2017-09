Mercedes Caballero: “Una cosa es gestionar la Generalitat y otra el funcionamiento ideológico del partido”

La parlamentaria autonómica Mercedes Caballero (Valencia, 1966), amiga y persona de la máxima confianza del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se postula para sustituirlo al frente de la dirección provincial del partido en Valencia. Licenciada en Periodismo, es funcionaria de la Generalitat Valenciana, y fue regidora en el Ayuntamiento de la capital. Caballero no es una candidata de consenso, aunque dice que es su objetivo. El líder de los socialistas valencianos, el presidente de la Generalitat Ximo Puig, conoció el martes su intención. Caballero se lo comunicó por teléfono, pero hace días que era publico su deseo.

Pregunta. ¿Qué le ha decidido?

Respuesta. Había muchos compañeros y compañeras que desde el Congreso Federal insistían en que se tenía que articular un recambio en la ejecutiva provincial puesto que es incompatible estar en la ejecutiva federal y mantener el cargo aquí [señala refiriéndose a Ábalos]. Pero tenía claro que debía esperar. Acabábamos de elegir a Pedro Sánchez y quedaba mucho trabajo por hacer. En el PSOE es muy importante la cabeza, pero sobre todo es importante de qué forma se materializa ese nuevo partido que hemos elegido. El congreso autonómico se convocó muy rápido y apenas hubo tiempo de cruzar programas y ver planteamientos.

P. ¿Por qué no se presentó a las primarias para dirigir el PSPV-PSOE y por qué no se produjo una candidatura de consenso con el equipo de Ximo Puig?

R. En ese momento fallaron muchas cosas y uno de los defectos, como he dicho, fue la precipitación en la convocatoria del congreso. En este partido después de haber estado casi nueve meses debatiendo propuestas en el Congreso Federal, nos encontramos con que en un mes teníamos que dibujar el nuevo PSPV.

P. ¿Pero una vez convocado? Al fin y al cabo usted dirigió la campaña de Rafa García, el alcalde de Burjassot, el adversario de Puig.

R. Porque me gusta hacer las cosas poco a poco y en el ámbito que conozco. Soy miembro de la ejecutiva provincial y diputada por la provincia de Valencia. Ni me lo planteé porque vi a un compañero con mucho empuje que había estado conmigo en el proceso de Pedro Sánchez desde el primer momento y que encarnaba el proyecto que podía representar en el PSPV. Y no hubo consenso porque las cosas estaban demasiado enconadas.

P. ¿Se podía haber llegado a un acuerdo para una candidatura conjunta?

R. Creo que siempre, siempre, se deben de agotar los plazos para llegar a un consenso.

P. Usted era partidaria.

R. Sí, aunque sigo pensando que las bicefalias pueden funcionar y tenemos muchos y buenos ejemplos de ello. La ciudadanía tiene que reconocer una imagen del partido y separarla de la institucional es complicado. Si hubiera salido elegido Rafa, Ximo hubiera seguido siendo mi presidente. Y esa figura la tenemos que mimar incluso más que la del secretario general. Eso nos tiene que unir y no solo a los socialistas, también a la ciudadanía.

P. ¿Por eso optó por Rafa García?

R. Sí. Y sigo pensando que el partido tiene muchas cosas que decir en paralelo al Consell, sin enfrentamientos obviamente, pero dejando claro cuál es la postura del partido, que es lo que el partido haría si tuviera el gobierno con mayoría y no en coalición. Quiero que los ciudadanos sepan que somos capaces de gobernar en coalición, claro que sí, como ahora, pero en muchas situaciones el partido tiene opiniones diferentes del Consell, y no pasa nada. Porque una cosa es gestionar la Generalitat y otra el funcionamiento ideológico del partido.

P. ¿Es compatible?

R. Por supuesto. Todos, concejales, diputados, todos hemos tenido en algún momento que respaldar y votar propuestas que si hubieras gobernado solo ni las hubieras planteado. Y no pasa nada porque eso es el consenso, es el gobierno de coalición.

P. ¿Ha hablado con Puig? ¿Qué le dijo?

R. Sí, le comunique mi intención. Fue una conversación cordial como no podía ser de otra manera. Y acordamos que la campaña fuera en positivo porque los problemas están en el exterior.

P. ¿Y Ábalos qué le ha aconsejado?

R. He compartido muchas cosas con José Luis y él siempre dice lo mismo. El que tenga el empuje y la ambición de liderar un proyecto tiene que hacerlo público. A partir de ahí, depende de los militantes.

P. ¿Pero es su candidata o no?

R. Yo soy Mercedes Caballero. También puedo ser la candidata de Pedro Sánchez con el que estoy desde el principio. Siempre he tenido una trayectoria muy ligada a José Luis Ábalos. He trabajado desde el primer momento con él, mi primera campaña fue la suya como secretario general del PSPV en el año 2000. Siempre he tenido mucho feeling personal, pero también político, aunque no siempre pensamos igual, pero coincidimos en los aspectos más importantes, que es la manera de ir gestionando y evolucionando el partido.

P. ¿Qué PSPV quiere Mercedes Caballero?

R. Mantener el incremento de confianza que reflejan las encuestas. No sé si eso se traducirá en votos, pero el ánimo, la alegría, y la motivación de socialistas, militantes y simpatizantes ha dado un impulso y respeto al partido que se perdió el día que el grupo socialista se abstuvo en el Congreso de Diputados.

P. ¿Se puede olvidar?

R. Eso no se puede olvidar. Y nosotros tenemos que hacer, no que se olvide, no es bueno olvidar la historia, pero sí paliar ese daño que nos hicimos a nosotros mismos y recuperar el respeto.